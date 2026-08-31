Adolescente de 17 años presuntamente ebrio irrumpe con su auto en aeropuerto de New Hampshire

Un adolescente de 17 años presuntamente ebrio protagonizó una persecución policial que terminó dentro de un aeropuerto de New Hampshire, donde su vehículo atravesó una cerca perimetral y chocó contra un tractor y una avioneta estacionada, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió poco después de las 8:00 p.m. del sábado en el Portsmouth International Airport, según la Policía Estatal de New Hampshire (NHSP).

El conductor fue identificado como Wyatt Seely, de 17 años y residente de Rochester, quien fue detenido después del choque. De acuerdo con las autoridades, el adolescente fue encontrado intoxicado.

Ninguna otra persona resultó herida durante el incidente.

#NEWS: A Rochester man is facing multiple charges after trying to elude police and crashing at Portsmouth International Airport.#NHSP #TroopA https://t.co/ICQoAvGdWa — New Hampshire State Police (@NH_StatePolice) August 30, 2026

La persecución terminó en el aeropuerto

Según la Policía Estatal de New Hampshire, los agentes buscaban un vehículo relacionado con delitos reportados en otras jurisdicciones locales cuando un agente intentó detener un Ford Mustang negro modelo 2008 en Durham Street, en Portsmouth.

El conductor presuntamente se negó a detenerse y huyó.

Las autoridades indicaron que el Mustang circulaba sin las luces encendidas cuando terminó atravesando la cerca perimetral del Portsmouth International Airport.

Una vez dentro de las instalaciones, el automóvil recorrió una zona utilizada para estacionar aeronaves antes de impactar contra un tractor Kubota y una avioneta pequeña que se encontraba estacionada y sin ocupantes.

El vehículo finalmente se detuvo dentro del área aeroportuaria.

El adolescente fue llevado a un hospital

Tras el accidente, agentes de la Policía Estatal de New Hampshire detuvieron a Seely y lo trasladaron a un hospital de la zona para una evaluación.

Las autoridades confirmaron que no hubo otros heridos.

El joven enfrenta varios cargos derivados de la persecución y del accidente.

Entre ellos se encuentran cargos menores por conducir bajo los efectos del alcohol (DWI), conducción agravada bajo los efectos del alcohol, desobedecer a un agente policial y conducta posterior a un accidente.

También enfrenta una infracción por conducción temeraria.

Seely tiene programada una audiencia en el Portsmouth District Court el 9 de septiembre de 2026.

Varias agencias respondieron al incidente

Además de la Policía Estatal de New Hampshire, participaron en la respuesta al incidente los departamentos de Policía y Bomberos de Portsmouth, la Policía de Newington y los servicios de bomberos y emergencias de Pease.

Las autoridades no informaron detalles adicionales sobre los delitos que inicialmente estaban relacionados con el vehículo que buscaban los agentes ni precisaron si el adolescente estaba involucrado en esos hechos.

La investigación sobre el accidente y las circunstancias de la persecución continúa.

Sigue leyendo: