Walmart acuerda pagar para resolver una demanda por la venta ilegal de opioides

Tras demandas no resueltas desde el 2020 y 2022, donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos alegaba que la cadena Walmart habría violado la Ley de Sustancias Controladas al surtir miles de recetas inválidas y dispensar opioides ilegalmente en sus farmacias, este viernes el minorista acordó pagar $50 millones de dólares para resolver las acusaciones.

Aunque la decisión de Walmart no es el resultado de una admisión de responsabilidad en el caso, ni tampoco equivale a una condena, a través de un comunicado la compañía señaló: “Nos complace haber resuelto este asunto y seguiremos apoyando la excepcional labor que realizan nuestros farmacéuticos a diario para brindar una atención al paciente excepcional”, declaró un portavoz de Walmart.

Durante el proceso, los fiscales federales que llevaban el caso alegaron que Walmart habría contribuido a la epidemia de opioides en el país, donde más de 800,000 personas fueron afectadas por las sobredosis.

La investigación del Departamento de Justicia que abarcó varios años señala que algunos médicos de la cadena operaban como “fábricas de pastillas”, prescribiendo grandes cantidades de medicamentos en sus consultorios y alegaban que ya algunos farmacéuticos habían detectado señales de dosis excesivas, reposiciones anticipadas de recetas y medicamentos provenientes de médicos ilegales.

“Seguiremos exigiendo responsabilidades a las empresas y personas cuyas prácticas ilegales de prescripción, comercialización, dispensación o distribución contribuyeron a la crisis de los opioides y pusieron en riesgo a las comunidades estadounidenses”, afirmó un portavoz de la entidad.

La cadena hasta la fecha cuenta con más de 4,000 farmacias en todo el país donde venden tanto medicamentos genéricos como especializados, por lo que, según el Departamento de Justicia, si el minorista se hubiera declarado culpable y responsable, habría estado obligado a pagar aproximadamente $67,000 dólares por cada receta ilegal que surtió y más de $15,000 dólares por cada venta de medicamento sospechoso o ilegal que no fue reportado.

Por ahora, además del pago para resolver la demanda, el acuerdo con Walmart abarcará otras medidas con las que se buscará reforzar la supervisión de sus farmacias, como la evaluación a los médicos sospechosos que emiten recetas ilegales, vigilar los patrones de dispensación de medicamentos y establecer una línea telefónica de contacto para reportar irregularidades.

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