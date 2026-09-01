De supuesto accidente a homicidio: arrestan a un joven por la muerte de una niña de 14 años en Washington

La familia de Zytina Mason-Brown, una adolescente de 14 años de Washington, D.C., obtuvo un nuevo motivo para esperar justicia después de que las autoridades arrestaran a un joven de 17 años en relación con la muerte de la menor, ocurrida en mayo de 2025.

Durante meses, los familiares de Mason-Brown insistieron en que la adolescente no se había quitado la vida, pese a que inicialmente la Policía Metropolitana de Washington consideró que se trataba de un disparo accidental.

Las autoridades ahora sostienen que el adolescente detenido se encontraba dentro del apartamento cuando Mason-Brown recibió el disparo que le causó la muerte.

La identidad del sospechoso y los detalles sobre su próxima comparecencia ante un tribunal no fueron divulgados debido a las leyes de protección de la privacidad de los menores.

Para la familia de Mason-Brown, el arresto representa un importante giro después de más de un año de incertidumbre.

“Me siento —no quiero decir feliz porque no es una ocasión de alegría, simplemente desearía que no hubiéramos tenido que pasar por esto—, pero me siento satisfecha de que la Policía de D.C. haya detenido al sospechoso”, dijo Michelle Brown, abuela de la adolescente, a FOX5 DC.

“Y ellos hicieron su trabajo esta vez”, agregó.

La familia nunca creyó la primera versión

Mason-Brown, estudiante de octavo grado, murió el 21 de mayo de 2025 dentro de un apartamento del complejo Benning Courts Pentacle, ubicado en la cuadra 1700 de Benning Road Northeast, frente al centro comercial Hechinger Mall.

En un primer momento, la Policía describió el hecho como un accidente.

La hipótesis inicial señalaba que la adolescente aparentemente se había disparado mientras grababa un video para redes sociales.

Sin embargo, sus familiares rechazaron esa explicación desde el principio y mantuvieron que Mason-Brown no se había quitado la vida.

La joven tenía aspiraciones para su futuro. Según su familia, soñaba con convertirse en estilista y agente de bienes raíces.

Meses después de su muerte, la investigación tomó un rumbo diferente. En agosto de 2025, la Oficina del Médico Forense Jefe del Distrito de Columbia determinó oficialmente que la muerte de Mason-Brown había sido un homicidio.

La nueva conclusión confirmó la sospecha que sus familiares habían expresado desde el inicio: la adolescente no había muerto como consecuencia de un disparo accidental autoinfligido.

“Sabíamos que Zytina no se había suicidado”

El cambio en la clasificación de la muerte y el posterior arresto del sospechoso representan para la familia un avance hacia el esclarecimiento del caso.

“Sabíamos que Zytina no se había suicidado”, dijo su tía, Dawna Cooke, a FOX5 DC.

Cooke agradeció a la Policía Metropolitana de Washington por continuar investigando el caso hasta identificar y detener a un sospechoso.

“Realmente quiero agradecer al Departamento de Policía Metropolitana por luchar tan duro para llegar a la conclusión y lograr que el sospechoso fuera detenido”, afirmó.

Un sospechoso de 17 años permanece bajo protección de las leyes juveniles

El detenido tiene 17 años, por lo que las autoridades no han hecho pública su identidad ni han divulgado información sobre las próximas actuaciones judiciales.

Las leyes de privacidad aplicables a los menores limitan la información que puede difundirse sobre el proceso.

Por ahora, las autoridades tampoco han revelado públicamente detalles adicionales sobre las circunstancias exactas del disparo ni sobre qué llevó a los investigadores a establecer la participación del adolescente.

El arresto constituye, sin embargo, el avance más significativo en el caso desde que Mason-Brown murió en mayo de 2025.

La adolescente, que cursaba el octavo grado y tenía planes de convertirse en estilista y agente inmobiliaria, dejó atrás a familiares que ahora esperan que el proceso judicial permita establecer qué ocurrió dentro de aquel apartamento y quién fue responsable de su muerte.

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