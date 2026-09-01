Trump ordena cerrar 110 escuelas de camiones por fallas en inglés y capacitación

La administración de Donald Trump ordenó el cierre inmediato de 110 escuelas de conducción de camiones comerciales en Estados Unidos, luego de determinar que estaban relacionadas con miles de conductores que posteriormente no pudieron demostrar el dominio del inglés exigido por las autoridades federales.

De acuerdo con información publicada inicialmente por The Washington Post, los centros habían capacitado en conjunto a unos 5,000 conductores que fueron señalados por incumplir las pruebas de dominio del idioma durante inspecciones en carretera. El Departamento de Transporte sostiene que la medida busca evitar que personas que no cumplen los requisitos terminen operando vehículos comerciales de gran tamaño.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, defendió la decisión durante un anuncio realizado en Detroit y recordó que el requisito de inglés para los conductores comerciales no es nuevo.

“Hay que hablar inglés para conducir un vehículo”, afirmó Duffy. “Yo no creé esa norma. El presidente Trump no la creó. Esa norma lleva vigente décadas”.

Otras 160 escuelas están bajo revisión

La ofensiva federal no se limita a los 110 centros retirados del registro oficial. Las autoridades también iniciaron procedimientos contra otras 160 escuelas de conducción, señaladas por problemas relacionados con sus instalaciones, documentación o personal.

Según la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), una investigación realizada en 40 estados incluyó casi 400 revisiones a proveedores de capacitación. Entre las irregularidades detectadas aparecen instructores sin las licencias correspondientes, espacios insuficientes para practicar maniobras y falta de documentación.

El gobierno también anunció una revisión nacional de los examinadores externos que participan en los procesos para obtener una licencia comercial de conducir (CDL).

La decisión ocurre en medio de una ofensiva más amplia de la administración Trump contra presuntas irregularidades en la industria del transporte y contra conductores inmigrantes en situación irregular.

El debate por el impacto en conductores latinos

La aplicación más estricta de la norma también genera cuestionamientos. Analistas y defensores de los conductores latinos han advertido que las revisiones podrían provocar controles desproporcionados sobre trabajadores inmigrantes, especialmente en comunidades donde el español es predominante.

El New York Times reportó que, aunque el gobierno vincula el dominio del inglés con la seguridad carretera, no existe evidencia concluyente que demuestre una relación directa entre la falta de dominio del idioma y los accidentes de camiones.

Mientras tanto, el Departamento de Transporte asegura que la revisión continuará a nivel nacional y que las escuelas que no cumplan los requisitos federales podrían quedar fuera del sistema de capacitación de conductores comerciales.

La medida representa un nuevo capítulo en la estrategia de la administración Trump para endurecer la supervisión de la industria camionera, con especial atención en las licencias CDL, las escuelas de conducción y los requisitos que deben cumplir quienes buscan trabajar al volante de un camión comercial.

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