Kim Kardashian dona $50,000 dólares para apoyar a familias migrantes separadas en la frontera

La estrella de reality Kim Kardashian se solidarizó con las familias que han sido separadas en la frontera entre Estados Unidos y México como resultado de las políticas migratorias. La famosa de 45 años realizó un donativo de $50,000 dólares a esta causa durante la gala benéfica anual impulsada por la organización This Is About Humanity.

De acuerdo con información difundida por la fundación, la socialité estadounidense fue una de los 400 invitados que se dieron cita en Brentwood, Los Ángeles, en una velada que combinó una subasta en vivo, una cena a cargo de varios chefs y un programa de reconocimientos para figuras destacadas por su activismo.

Kim Kardashian inauguró la sesión de subastas con una puja de $50,000 dólares, consolidándose como uno de los apoyos destinados a apoyar a familias y niños separados y reunificados en la zona fronteriza.

“Kim, eres un ángel en todos los sentidos”, señaló Henry Winkler, conductor del evento, tras la donación de la estrella estadounidense.

La aparición de la empresaria en dicha gala no pasó desapercibida para los internautas, quienes la llenaron de elogios en redes sociales por sumarse a la causa apoyada por This Is About Humanity, organización creada por Zoe Winkler Reinis, hija de Henry Winkler y amiga de infancia de Kardashian.

El dinero recaudado durante la edición 2026 del evento se destinará a programas del Immigrant Defenders Law Center y de asistencia alimentaria en la frontera, así como a financiar servicios legales, apoyo psicológico y proyectos de refugio para las familias afectadas.

Además de Kim Kardashian, a la gala acudieron personalidades como Katharine McPhee Foster, Annie Gonzalez y Constance Marie. Por su parte, el actor de origen venezolano Wilmer Valderrama recibió el Premio Humanitario de This Is About Humanity.

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