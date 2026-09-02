Patricio Salas deja al América y se va al fútbol de Portugal

Patricio Salas comienza una nueva aventura en su carrera. El delantero mexicano dejó al América para convertirse en nuevo jugador del Famalicao de Portugal, equipo que confirmó su incorporación después de que el conjunto azulcrema le deseara éxito en su primera experiencia en el futbol europeo.

El atacante de 22 años llega al conjunto portugués con la misión de conseguir los minutos que no tuvo durante los últimos encuentros con las Águilas y demostrar que puede competir en una de las ligas que históricamente ha recibido a futbolistas mexicanos.

Patricio Salas fue cedido a préstamo. ?



¡Te deseamos mucho éxito en este nuevo reto! ?? pic.twitter.com/2SQLvsHul6 — Club América (@ClubAmerica) September 2, 2026

Salas tendrá ahora la oportunidad de trabajar bajo las órdenes del entrenador Carlos Carvalhal y compartir la Primeira Liga con otro mexicano: Santiago Giménez, quien recientemente se incorporó al Porto procedente del AC Milan.

Patricio Salas llega a Portugal con una gran expectativa

El delantero reconoció que su llegada a Europa representa uno de los pasos más importantes de su todavía corta trayectoria.

“Estoy muy ilusionado y con muchas ganas de empezar este nuevo reto. Llegar a Europa es el paso más importante de mi todavía corta carrera, y hacerlo con un club tan ambicioso es motivo de un orgullo inmenso y, al mismo tiempo, de una gran responsabilidad”, comentó el futbolista durante su presentación con el Famalicao.

Salas también tiene claro lo que el equipo portugués espera de él desde sus primeros partidos.

“Sé que esperan goles y asistencias, y mi intención es estar a la altura de esas expectativas y marcar la diferencia en la liga portuguesa”, agregó el atacante.

La llegada al Famalicao supone una oportunidad especialmente importante para el mexicano, quien solamente tuvo participación en tres de los últimos 10 partidos del América.

Ahora tendrá que ganarse un lugar en el once de Carvalhal y demostrar desde sus primeros minutos que puede convertirse en una pieza importante para el conjunto portugués.

El mexicano quiere seguir el camino de Raúl Jiménez en Portugal

Salas no oculta que uno de sus objetivos es seguir el ejemplo de otros futbolistas mexicanos que encontraron en Portugal una plataforma para desarrollar sus carreras en Europa.

Entre los referentes que mencionó aparece Raúl Jiménez, quien también surgió de las fuerzas básicas del América y posteriormente tuvo una destacada etapa con el Benfica.

“Hay varios mexicanos que han triunfado en la liga de Portugal, no en el Famalicao, yo quiero ser el primero en hacerlo aquí. Compartí vestidor con Miguel Layún, ahora llegó Santi, que no tengo el gusto de conocerlo, al Porto, y Raúl Jiménez, canterano de América como yo, estuvo en Benfica. Han pasado muchos jugadores mexicanos aquí y quiero hacer lo mismo que ellos, triunfar”, aseguró el delantero mexicano.

El objetivo de Salas será ahora escribir su propio camino en el futbol portugués y convertirse en otro mexicano capaz de destacar en Europa.

El atacante sabe que la exigencia será alta y que tendrá que responder con actuaciones y goles para consolidarse rápidamente.

“Nunca va a quedar por mí”, aseguró Salas al hablar de su compromiso para cumplir con las expectativas del Famalicao.

Guillermo Almada fue clave para que Salas llegara a Europa

La llegada de Patricio Salas al Famalicao también tuvo detrás la intervención de Guillermo Almada.

El actual entrenador del América recibió una llamada de directivos del conjunto portugués y aprovechó la oportunidad para hablarles de un delantero al que conocía bien por su formación y desarrollo en el futbol mexicano.

Salas se formó en las fuerzas básicas del Pachuca antes de continuar su desarrollo en el América. La recomendación de Almada ayudó a que el Famalicao pusiera atención en el atacante de 22 años.

La operación contempla que Salas llegue a Portugal a préstamo por un año, con la posibilidad de demostrar durante ese periodo que tiene las condiciones para permanecer en el futbol europeo.

La intervención de Almada no fue casualidad. Durante su trayectoria en el futbol internacional, el técnico uruguayo estableció contactos con diferentes figuras del futbol europeo.

Almada ya tenía relación con la directiva del Famalicao

Durante su paso por Europa, Guillermo Almada estableció vínculos con personajes relacionados con el Famalicao.

Entre ellos se encuentra el propietario del club portugués, el empresario israelí Idan Ofer, así como el director deportivo André Vilas Boas.

Esos contactos facilitaron que el nombre de Salas llegara hasta la estructura deportiva del conjunto portugués y abrieron la puerta para que el delantero pudiera comenzar su aventura en Europa.

Ahora, el mexicano tendrá que demostrar dentro de la cancha que la recomendación de Almada estaba justificada.

Famalicao busca su primera victoria de la temporada

El debut de Patricio Salas con el Famalicao podría llegar próximamente, mientras el conjunto portugués intenta mejorar su inicio de temporada.

El equipo acumula dos derrotas y dos empates en sus primeros cuatro partidos, por lo que todavía busca su primera victoria.

Su próximo compromiso será como visitante frente al Estrela, un encuentro en el que Salas podría comenzar a sumar sus primeros minutos en el futbol europeo.

Para el delantero mexicano, el desafío es claro: aprovechar la oportunidad, adaptarse rápidamente al futbol portugués y demostrar que puede convertirse en una nueva referencia ofensiva del Famalicao.

Después de una participación limitada en sus últimos partidos con el América, Patricio Salas cambia México por Europa con la ilusión de seguir los pasos de los mexicanos que ya triunfaron en Portugal. Ahora tendrá una temporada para demostrar que también puede hacerse un nombre en el futbol europeo.

Seguir leyendo:

– Terminó la novela: Sebastián Cáceres se va de América y jugará para el Celta hasta el 2030

– El “Ruso” Brailovsky cuestionó a los detractores del América

– Sebastián Cáceres confirma ofertas del Celta de Vigo pero descarta presiones para salir del América