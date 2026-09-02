Trump estrena moneda de $1 con su rostro por el 250 aniversario de Estados Unidos

La moneda de $1 de Donald Trump ya tiene precio y fecha de venta. La Casa de la Moneda de Estados Unidos comenzó este miércoles la comercialización de rollos y bolsas de la pieza creada para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos.

De acuerdo con información de la propia institución y con reportes de medios especializados como CoinNews, el rollo de 25 monedas tiene un precio de $61, mientras que la bolsa con 100 piezas cuesta $154.50. Durante las primeras 24 horas, cada hogar puede adquirir hasta dos unidades de cada presentación.

El lanzamiento también fue reportado este miércoles por Quadratín Hispano, que detalló las características de la pieza y su llegada al mercado numismático.

Una moneda con el rostro de Trump

En el anverso aparece el retrato del presidente Donald Trump, acompañado de las leyendas “LIBERTY”, “IN GOD WE TRUST” y “1776 ~ 2026”. El diseño fue elaborado por el grabador jefe de la Casa de la Moneda, Joseph Menna, a partir de una fotografía oficial tomada por Daniel Torok.

El reverso incorpora el Sello Presidencial de Estados Unidos, con el águila, las flechas y la rama de olivo, además del número 250 en el escudo para recordar el aniversario nacional.

La pieza tiene acabado circulante, fue acuñada en Filadelfia y no contiene oro, pese a su apariencia dorada. Su composición incluye cobre, zinc, manganeso y níquel.

Hay 250 mil piezas especiales

Uno de los detalles que puede llamar más la atención de los coleccionistas son las 250 mil monedas acuñadas el pasado 4 de julio. Esas piezas llevan una marca especial “July 4th” y fueron distribuidas de manera aleatoria entre los rollos y bolsas.

La Casa de la Moneda señala que las monedas incluidas en estos productos todavía no habían sido puestas en circulación, aunque conservan su condición de moneda de curso legal. Al mismo tiempo, la institución indica que la moneda será liberada para circulación durante el otoño.

Al presentar el diseño, el director de la Casa de la Moneda, Paul Hollis, dijo que la pieza busca representar “America’s past, present and future”, en referencia a la historia y al aniversario de la nación.

Para quienes quieran buscarla por curiosidad o como parte de una colección, el dato más llamativo será revisar las monedas que lleguen a sus manos: una pieza con la marca del 4 de julio podría distinguirse del resto.

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