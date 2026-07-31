Departamento de Estado anuncia disponibilidad de pasaportes con la imagen de Trump en todo el país

Desde que se anunció en primavera un diseño especial en el pasaporte estadounidense para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos, el cual incluía una ilustración de Donald Trump, la demanda para adquirir la edición temporal del documento exigido en el extranjero para identificarse, ha ido en ascenso obligando al gobierno federal a emitir un lote adicional de 250,000 para tenerlos disponibles en los 50 estados del país.

“Mientras Estados Unidos celebra su 250 aniversario en julio, el Departamento de Estado (DOS) se prepara para lanzar un número limitado de pasaportes estadounidenses de diseño especial para conmemorar esta ocasión histórica”, señaló Tommy Pigott, portavoz de la agencia federal, en una entrevista concedida a Fox News Digital hacia finales de abril.

Posteriormente, a principios de este mes, el DOS comenzó a expedir los pasaportes destinados a todos los ciudadanos que acudían a solicitarlos de manera presencial a las instalaciones de la agencia ubicada en Washington, D.C.

You asked, and we delivered. ??



Starting August 8, apply for an America 250th commemorative passport at a passport agency near you. pic.twitter.com/bv7UiiPfGp — Department of State (@StateDept) July 30, 2026

Sin embargo, previendo que la demanda superaría la oferta, el DOS optó por ampliar la edición de pasaportes con un cuarto de millón de documentos adicionales para de esa manera permitir que el denominado “Pasaporte Patriota” esté disponible en todo el país.

“En respuesta a la abrumadora demanda, el Departamento de Estado pondrá a disposición del público 250,000 pasaportes conmemorativos especiales adicionales.

Los estadounidenses de todo el país ahora tendrán la oportunidad de solicitar uno de estos pasaportes especiales adicionales, conocidos como el ‘Pasaporte Patriota’”, indicó la agencia federal a través de un mensaje compartido en la plataforma X, anteriormente conocido como Twitter.

Además de la imagen de Donald Trump posando de pie y semblante serio, con ambos puños apoyados sobre el escritorio presidencial, en otra página del pasaporte de edición limitada, se incluyó la pintura de los padres fundadores firmando la Declaración de Independencia.

Los ciudadanos necesitados de un pasaporte que no deseen incluir la imagen de Trump en ningún espacio del documento, pueden solicitarlo en el momento de completar el formulario donde aparecerán todos sus datos.

Sigue leyendo:

• “La cara de Trump no debería estar en el pasaporte”, señalan senadores demócratas y cuestionan la medida

• El Departamento de Estado emitirá un nuevo pasaporte con el rostro de Donald Trump integrado

• Aprueban moneda de oro con imagen de Trump por los 250 años de EE.UU.

• El Arco de la Independencia propuesto por Trump sería costeado con dinero de los contribuyentes