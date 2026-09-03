Carolina Sandoval estrena novio: ¿quién es Niko Topuzi, el empresario que la conquistó?

Luego de poner punto final a su historia con Nick Hernández, la conductora Carolina Sandoval ha decidido darle una nueva oportunidad al amor. Esta vez lo hace de la mano de un empresario de origen albanés sobre el que habló por primera vez ante los medios.

De acuerdo con el testimonio de la venezolana, el hombre que se robó su corazón es Niko Topuzi, es un empresario albanés que tiene hoteles restaurantes en Santorini con el que mantiene una relación a distancia.

“Hoy celebro la oportunidad de volver a sonreír, de sentir ilusión y de permitirme ser feliz”, reveló a People en Español.

Sobre cómo se dio el flechazo, Carolina Sandoval comentó que lo conoció a través de una amiga y a través de las redes sociales. Sin embargo, su primer encuentro en persona tuvo lugar en un viaje que data del pasado mes de julio y que quedó inmortalizado desde las redes sociales de Niko.

“Gracias Carolina @venenosandoval por regalarme esta mañana tan hermosa junto a tu familia, que sin duda alguna me transportaron a Venezuela 🇻🇪 con sus anécdotas y su amor por su linda patria“, escribió el empresario en ese entonces como descripción del video.

Carolina Sandoval debuta con su nueva pareja en Premios Juventud 2026

Tan solo horas después de confirmarse la noticia, Carolina Sandoval fue vista en la gala de Premios Juventud 2026 junto a su enamorado, robándose las miradas del público y de los medios presentes.

En una entrevista concedida a Jomari Goyso para sus plataformas digitales, la presentadora fue captada en compañía del empresario y comentó lo que muchos ya especulaban: se encuentra más feliz que nunca.

“Ambos muy bellos”, “Después de la tormenta siempre llega la calma y para cosas mejores”, “Se ven bien, que viva el amor” y “Mientras haya vida siempre tiene que existir el amor”, son algunas de las reacciones que se registraron en la web.

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