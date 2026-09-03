Estudiante hispana sufre intoxicación por dulce con marihuana en escuela de Los Ángeles

Una estudiante hispana sufrió una intoxicación tras ingerir un dulce que estaba elaborado con marihuana, este lunes 31 de agosto en una escuela secundaria de Los Ángeles.

La víctima, identificada como Camila Parada, de 13 años, se encontraba en su escuela, la Monroe Middle School, en Inglewood, cuando otra estudiante, a quien conocía previamente, le entregó un dulce.

La estudiante hispana dijo que aceptó el caramelo, que describió como una gomita verde, sin imaginar que podría causarle algún daño.

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“Nunca pensé que una persona con la que yo hablaba me fuera a hacer eso, algo malo“, declaró Camila, en una entrevista con la cadena Univision.

Momentos después de ingerirlo, Camila dijo que comenzó a sentir síntomas, que fueron empeorando rápidamente.

“No podía ver y me sentía muy mareada“, detalló la estudiante hispana, por lo que acudió con dos profesoras para decirles que no se encontraba bien de salud.

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Camila Parada les dijo a las profesoras que estaba muy mareada, que tenía dificultades para ver y que sentía que estaba perdiendo el conocimiento. Además, identificó a la compañera que. según ella, le había entregado la gomita verde.

“Sentía que me iba de la vida“, expresó la adolescente hispana, y aseguró que les pidió a las profesoras que le llamaran a su padre o a una ambulancia.

Ángelo Moncada, padre de Camila, dijo que, aproximadamente a la 1:00 p.m. del lunes, recibió una llamada de la escuela.

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Moncada expresó que, inicialmente, le solicitaron que acudiera a recoger a su hija para llevarla a su casa. Sin embargo, en otra llamada posterior, le informaron que la condición de salud de la adolescente había empeorado, por lo que necesitaba atención médica.

En ese momento, directivos escolares decidieron comunicarse con el 911 para solicitar el envío de una ambulancia, que trasladó a la estudiante hispana de octavo grado al Centinela Hospital Medical Center, localizado también en Inglewood.

“Ya la encontré en un estado bien crítico, con los ojos volteados, bien blancos. Estaba totalmente pasmada”, relató Ángelo Moncada, sobre el momento en que encontró a su hija Camila.

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La inquietud del padre aumentó, debido a que la adolescente se encontraba vomitando y presentaba dificultad para mantenerse en pie.

“Prácticamente, pensé que ella iba a fallecer, porque estaba completamente pálida, parecía que estaba muerta”, agregó Moncada.

De acuerdo con el informe médico que se le entregó a la familia, se señala como diagnóstico una intoxicación por marihuana, que fue la que le provocó náuseas y vómitos.

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En el reporte, también se menciona que la estudiante hispana presentó hipopotasemia, por tener niveles bajos de potasio en la sangre.

La hipopotasemia puede provocar debilidad y calambres, mientras que, en casos más severos, puede afectar el ritmo cardiaco.

Después de que la condición de salud de Camila se estabilizó, los padres de la estudiante hispana se cuestionaron cómo pudo ocurrir el incidente en el campus de la escuela y cómo fue manejada la emergencia médica.

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Ángelo Moncada sintió que, inicialmente, la escuela quería que simplemente recogiera a su hija y se la llevara a su casa.

“La escuela, prácticamente, lo que quería era lavarse las manos“, consideró el padre de la estudiante intoxicada.

Los padres mencionaron que, hasta este miércoles, las autoridades de la escuela no se habían comunicado con ellos para dar seguimiento al estado de salud de Camila ni para dar una explicación de lo que había sucedido.

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La experiencia que vivió este lunes afectó la confianza que la adolescente siente al estar en las instalaciones de su escuela.

Cuando le preguntaron a Camila si se sentía segura de regresar y si pensaba que las autoridades escolares la protegerían, la estudiante respondió de forma negativa.

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