J.D. Vance descarta terminar su amistad con Tucker Carlson, aunque continúe atacando a Donald Trump

El vicepresidente James David Vance desecha la opción de poner fin a su amistad con Tucker Carlson debido a los controversiales señalamientos del presentador de televisión en contra del presidente Donald Trump.

Durante mucho tiempo, el ex comentarista de la cadena de Fox News se caracterizó por fungir como defensor del magnate neoyorquino, pero desde que éste comenzó a bombardear a Irán, a principios de este año, y amenazó con destruirlo hasta enviarlo a la era de piedra, Carlson pasó a encabezar a sus detractores exigiendo removerlo del cargo como jefe de la nación.

“En el momento en que un presidente considere seriamente el primer uso de armas nucleares, esa persona debería ser destituida de su cargo de inmediato. Inmediatamente, porque ese debe ser el límite: destruir a toda la humanidad con un ataque nuclear. ¿Por qué no se intenta destituirlo de su cargo de inmediato?”, expresó recientemente Carlson durante uno de sus pódcast.

Antes de distanciarse de Donald Trump debido a su postura belicista, Tucker Carlson fue una pieza clave para proyectarlo a la presidencia. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Cuestionado al respecto y a sabiendas de la amistad que lo liga desde años con el comentarista de derecha, durante una rueda de prensa llevada a cabo en la Casa Blanca, Vance aclaró que no permitirá que desacuerdos políticos arruinen sus relaciones personales.

“Todo el mundo sabe que Tucker Carlson y yo somos amigos. Es muy obvio que ha dicho algunas cosas con las que no estoy de acuerdo sobre el presidente de los Estados Unidos, las cuales, en mi opinión, son simplemente erróneas.

A pesar de que discrepamos en varias cosas, Tucker es mi amigo y no voy a caer en el juego de traicionar a mis amigos sólo porque tengo diferencias políticas con ellos. Creo que ese es un camino terrible para Estados Unidos”, expresó.

Es de llamar la atención que, a diferencia de la postura belicista prevaleciente en el Partido Republicano, Carlson y Vance se inclinan por una visión política alejada de las guerras para centrarse en resolver los problemas internos de la nación.

No obstante, ambos personajes son cercanos a Donald Trump, el primero por promoverlo en su momento como la opción más viable para asumir la presidencia; y el segundo por continuar siendo uno de sus principales miembros de su gabinete en un momento delicado para su administración con una guerra activa, una economía en desaceleración y con la inflación amenazando recurrentemente el bolsillo de las familias.

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