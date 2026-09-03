Neymar vuelve a lesionarse y culpa al mal estado de la cancha del Santos

Neymar no ocultó su molestia después de abandonar lesionado el partido entre Santos y Palmeiras por los cuartos de final de la Copa de Brasil. El delantero brasileño señaló directamente al estado del césped del estadio Vila Belmiro como uno de los factores que provocaron su problema físico.

El capitán del Santos tuvo que dejar el terreno de juego al descanso después de sentir dolor en el muslo derecho durante los últimos minutos de la primera mitad. Visiblemente afectado, el atacante abandonó la cancha.

Horas después, Neymar utilizó sus redes sociales para lanzar una crítica irónica contra el responsable del mantenimiento del campo.

“Quería felicitar al responsable de la cancha en el Vila Belmiro. El de ayer fue el peor césped, lleno de huecos porque hicieron una descompactación un día antes del partido. ¡Increíble!”, afirmó Neymar en una historia de Instagram que rápidamente se hizo viral y llegó a otras redes sociales.

Neymar detona gramado da Vila Belmiro e relaciona uma possível lesão ao estado do campo do Santos.



“Ótimo trabalho de merd@“



? Divulgação pic.twitter.com/8ZEwMTPy8j — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) September 3, 2026

El brasileño aseguró que jugaron contra el campo

El camisa 10 del Santos explicó que las condiciones del terreno complicaron el desarrollo del encuentro y aumentaron la exigencia física para los futbolistas.

Según Neymar, las irregularidades de la cancha obligaron a los jugadores a realizar un mayor esfuerzo tanto para arrancar como para detenerse durante las carreras.

El delantero resumió las dificultades que enfrentó el equipo al señalar que tuvieron que jugar “contra el adversario” y también “contra el campo”.

Neymar ya había mostrado su preocupación por el estado del césped durante el calentamiento previo al partido contra Palmeiras, pero finalmente comenzó como titular.

Neymar también relacionó otras lesiones con el césped

El problema físico del atacante no fue el único que encendió las alarmas en el Santos. Lucas Veríssimo y Barreal también tuvieron que abandonar el partido por problemas físicos.

Neymar atribuyó igualmente esas lesiones a las condiciones de la cancha de Vila Belmiro, aumentando las críticas sobre el estado del terreno durante un partido decisivo.

La salida del capitán representó un duro golpe para un Santos que necesitaba una actuación prácticamente perfecta para mantenerse con vida en la Copa de Brasil.

Santos queda eliminado ante Palmeiras

El Santos llegaba al partido de vuelta con la obligación de remontar el 3-0 sufrido en el primer encuentro ante Palmeiras.

Sin embargo, el equipo de Neymar no logró encontrar el camino al gol y terminó empatando 0-0, resultado que confirmó su eliminación en los cuartos de final de la Copa de Brasil.

Palmeiras, gracias a la amplia ventaja conseguida en el partido de ida, aseguró su clasificación sin necesidad de marcar en Vila Belmiro y dejó al Santos fuera de la competición.

Eliminamos o Santos com um 3 a 0 no agregado e garantimos a classificação para a semifinal da Copa do Brasil! ?? ? https://t.co/iI8FHM8lbu pic.twitter.com/pTvvicaVok — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 3, 2026

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