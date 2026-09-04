Listas de los mejores y peores vestidos de Premios Juventud 2026

Anoche en Marbella, España, se entregaron los “Premios Juventud”, evento de Univision que reunió a varias de las estrellas más importantes de la música y la televisión hispana para festejar lo mejor de nuestra industria.

Los máximos ganadores de la noche fueron Romeo Santos y Prince Royce. Y aunque el máximo nominado de esta edición fue Carín León, este no logró consolidar el voto del público, porque no figuró entre los grandes vencedores de la noche. Encuentra la lista completa aquí.

Ahora bien, si hablamos de las mejores vestidas de la noche, desde luego tendremos que mencionar los nombres de Alejandra Espinoza, Kenia Os, Silvestre Dangond, Jomari Goyso, Wisin, Yandel, Borja Voces, Carlos Baute, Clarissa Molina, Greeicy, Paulina Goto y Elena Rose. Las antes mencionadas jugaron con el color, las texturas, los escotes y supieron navegar entre la elegancia, la vanguardia y la juventud.

Y es que este evento puede generar cierta confusión en los asistentes, porque, por ser un evento juvenil, algunos pueden pensar que la informalidad está permitida, cuando lo que realmente se pretende es ver la vanguardia y la interpretación artística del estilo de los artistas, por lo cual encontrar un balance es realmente complicado. Algunos se pasan de formales y otros se vuelven un mal chiste por lo extremo de su informalidad.

Por todo lo anterior, los peores vestidos de la noche son: Diego Klein, Farina, Pablo Zolezzi, Aria Vega, Ana Mena y Alofoke. Hubo otros que se movieron en líneas muy delgadas entre verse bien y darnos looks que no logramos entender si nos gustaron o no. En ese listado están: Alejandro Sanz, Antonio Banderas, Karime Pindter, Chiquibaby y Amaia Montero.

Después tenemos los looks de los artistas que ya tienen un estilo musical construido que trasciende a su día a día y a sus looks de alfombra roja, ahí encontramos a parejas como Camilo y Evaluna. Christian Nodal y Ángela Aguilar. Y junto a ellos: Farruko, Marc Anthony, Mau Montaner, Ricky Montaner, los chicos de Santos Bravos, entre otros.

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