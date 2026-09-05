Donal Trump planea volar de nuevo en el Air Force One obsequiado por Qatar que le generó desconfianza

El presidente Donald Trump planea volar de nuevo en el Air Force One obsequiado por Qatar que le generó desconfianza hace un par de meses cuando se desplazó en el hasta Turquía para participar en una cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

De acuerdo con un alto funcionario de la Casa Blanca citado por la cadena de televisión CNN bajo condición de no revelar su identidad, el jefe de la nación analiza viajar a Irlanda a bordo de la aeronave de más de $400 millones de dólares que recibió de parte de la familia real qatarí y a la cual le realizó algunos ajustes para transformarla en un nuevo Air Force One.

El 8 de julio, el republicano de 80 años y un selecto grupo de miembros de su gabinete simularon regresar de Europa en el Boeing 747-800 reacondicionado durante varios meses.

No obstante, mediante una rápida maniobra abandonaron la aeronave escondidos en un contenedor de catering para ser llevados a un C-32A, un avión militar más pequeño donde hicieron el desplazamiento anunciado.

Todo ello se debió a que el Servicio Secreto y el ejército le ordenaron al mandatario cambiar de aeronave como medida de precaución debido a la existencia de una presunta amenaza proveniente de Irán.

“Recibo muchas amenazas que ustedes desconocen. Cualquier presidente importante recibe muchas amenazas. Los presidentes que no lo son no reciben amenazas. Y creo que yo soy el que más. Nadie ha hecho más que yo en casi seis años”, expresó Trump días más tarde en conferencia.

El nuevo Air Force One brinda más comodidades con respecto otros aviones presidenciales, lo cual resulta benéfico para Donald Trump. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

Posteriormente, el diario The New York Times publicó un artículo sobre las preocupaciones de seguridad relacionada con el nuevo Air Force One.

A los datos referidos después se le sumó un informe del periódico The Wall Street Journal, donde comparaba las capacidades del Boeing 747-8 donado por Qatar con los antiguos aviones Air Force One haciendo hincapié de varios puntos delicados detectados en la aeronave más moderna, como su incapacidad de reabastecerse de turbosina en el aire y su falta de protección contra explosiones nucleares, características que sí poseen los aviones a lo cuales, en teoría, pretende reemplazar.

A partir de ese momento volvió a cobrar fuerza la versión de que el avión qatarí requeriría de entre tres y cuatro años de trabajo para cumplir con los elevados estándares de seguridad que requiere un Air Force One.

No obstante, ahora se afirma que la aeronave volvió a reforzarse y está lista para despegar cuando así se requiera, lo cual podría ser la semana entrante, pues Trump desea estar presente en el Abierto de de Irlanda, famoso torneo de golf a celebrarse en el Trump International Golf Links Ireland, situado en Doonbeg, condado de Clare, en la costa oeste de Irlanda.

En palabras del mandatario de la nación, la fecha real para tener al avión a plena capacidad demanda todavía más tiempo de trabajo.

“Tiene muchas cosas. Pero para aprovecharlo al máximo, es decir, para poder acceder a cualquier territorio, se necesitan unos 60 días”, expuso.

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