Juanes está de vuelta: arranca en Florida su gira por EE. UU. y Canadá

La espera terminó para los fanáticos de Juanes, pues su gira en celebración de sus 25 años de trayectoria como solista llegó hasta Florida, marcando el inicio de una serie de 30 presentaciones que lo llevarán a recorrer Estados Unidos y Canadá.

La primera parada tuvo lugar el pasado 3 de septiembre, en el Hard Rock Live de Orlando, recinto donde se dieron cita alrededor de 3,000 personas para cantar y bailar los más grandes éxitos del colombiano.

Antes de subir al escenario, la cantante venezolana Joaquina, quien ganó en la categoría a “Mejor Nuevo Artista” en los Latin Grammy de 2023, fue la encargada de calentar motores. Dicho rol será relevado por la mexicana Andrea Bejar a partir del 18 de septiembre.

Entre los aplausos y elogios del público, Juanes interpretó los temas más emblemáticos de su carrera, así como canciones de su duodécimo álbum de estudio, titulado “JuanesTeban” y que se lanzó el pasado mes de marzo.

Dicho proyecto cuenta con 16 canciones en las que mezcla la cumbia con el rock, reuniendo colaboraciones con Bomba Estéreo, Mon Laferte, Rawayana, Conociendo Rusia y Vivir Quintana, por mencionar algunos. Además, su propuesta visual destaca por llamativas ilustraciones de su autoría, un hecho nunca antes visto en su carrera.

Dentro de los temas que Juanes interpretó en su presentación, destacaron: “Una noche contigo”, “Muérdeme”, “Timelapse de sol”, “Es por ti”, “Mala gente”, “Volverte a ver” y “Para tu amor”.

Tras su exitoso paso por Florida, Juanes se prepara para visitar ciudades como: Atlanta, Nashville, Boston, Houston, Los Ángeles, y Toronto y Montreal, en Canadá. Será el 22 de octubre cuando el cantante cerrará su serie de conciertos en San Diego, California.

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