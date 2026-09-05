Los Ángeles tendrá 370 millas de vías restringidas durante los Juegos Olímpicos de 2028

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 no solo modificarán la agenda deportiva del sur de California. También cambiarán, al menos durante varias semanas, la manera en que millones de personas se desplazan por la región.

De acuerdo con información publicada por Los Angeles Times, las autoridades trabajan en una amplia Red de Rutas de los Juegos, un sistema que contempla aproximadamente 236 millas de carriles restringidos o para vehículos compartidos en autopistas, además de otras 134 millas en calles locales.

La intención es que atletas, entrenadores, personal olímpico y otros vehículos acreditados puedan trasladarse entre las distintas sedes sin quedar atrapados en el tráfico habitual de Los Ángeles.

Annie Nam, subdirectora de planificación y transporte de la Asociación de Gobiernos del Sur de California, explicó al medio que la infraestructura tiene un objetivo muy concreto: “Es una red dedicada a garantizar que los atletas puedan llegar a tiempo a sus competencias”.

La red todavía no está completamente definida. Sin embargo, los documentos revisados incluyen tramos de algunas de las principales autopistas del área, entre ellas las 5, 91, 405, 105, 110, 101, 10 y 210 en el condado de Los Ángeles. También aparecen las autopistas 1, 2, 47, 134 y 164.

En Orange County, el proyecto contempla segmentos de las autopistas 5, 55, 57, 73, 91 y 405, mientras que hacia San Diego se considera parte de la autopista 5.

Millones de espectadores pondrán presión

El reto no será menor. Las estimaciones apuntan a que entre 10 y 15 millones de espectadores podrían acudir a los Juegos Olímpicos durante los 16 días del evento.

La cantidad de visitantes se sumará a los desplazamientos cotidianos de trabajadores y residentes, en una región que ya enfrenta problemas de congestión vehicular.

Un informe de la Asociación de Gobiernos del Sur de California plantea una estrategia para intentar reducir el tráfico en 15%, mediante una combinación de transporte público, comunicación coordinada y campañas para modificar los hábitos de viaje.

Entre las medidas consideradas están los horarios laborales flexibles, evitar las horas de mayor congestión y utilizar alternativas de transporte público, estrategias que ya fueron aplicadas durante los Juegos Olímpicos de 1984.

Metro también prepara una expansión

El impacto también llegará al sistema de transporte público. Metro Los Ángeles calcula que podría registrar cerca de un millón de viajes adicionales al día, más del doble de su volumen habitual.

Para atender esa demanda, la agencia contempla incorporar alrededor de 1,700 autobuses y minibuses adicionales a una flota actual de aproximadamente 2,400 unidades. Metro, además, ha solicitado $2,000 millones al gobierno federal para financiar parte de su preparación.

Caltrans, organismo encargado de liderar la planificación de la red vial, mantiene algunos detalles bajo reserva mientras se coordinan los aspectos logísticos con LA28.

“Actualmente, los socios se encuentran en la fase de planificación y están trabajando con LA28 para confirmar los detalles logísticos y operativos de los eventos”, señaló un portavoz de Caltrans, citado en el material revisado por el medio citado.

Para quienes viven y trabajan en Los Ángeles, el alcance definitivo de las restricciones será especialmente importante. Aún falta conocer cómo se aplicarán los controles de acceso y qué alternativas tendrán los conductores que no cuenten con permisos.

Además de las carreteras, las autoridades preparan proyectos como el sistema automatizado de transporte del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y un posible servicio de taxi acuático entre San Pedro y Long Beach.

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