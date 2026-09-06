Cardi B y Offset se reunieron para celebrar los cumpleaños de sus hijos

En medio de una de las separaciones más polémicas de la industria musical, Cardi B y Offset demostraron que la prioridad absoluta de sus vidas sigue siendo la familia y el bienestar de sus hijos.

Los dos raperos dejaron de lado su tenso proceso de divorcio para hacer una tregua y reunirse este fin de semana con el fin de celebrar los cumpleaños de sus pequeños.

Según reveló una fuente al portal Page Six, la expareja fue vista compartiendo juntos en un ambiente amigable y cordial. El reencuentro, que ha sorprendido a sus millones de seguidores en redes sociales, estuvo totalmente enfocado en festejar a los niños y brindarles un momento libre de disputas.

A través de las imágenes y detalles compartidos en las plataformas, se vio a los dos músicos interactuando de manera pacífica, cantando la canción de cumpleaños y compartiendo junto a sus hijos durante las actividades temáticas de la fiesta.

De acuerdo con testigos del evento, ambos artistas dejaron claro que su meta común es actuar como un equipo sólido de crianza conjunta, asegurando un ambiente cálido y estable para la infancia de los menores a pesar del fin de su matrimonio.

Este reencuentro cobra especial relevancia dado que ocurre apenas unas semanas después de que salieran a la luz los trámites formales de separación. La intérprete de “Bodak Yellow” solicitó el divorcio al exintegrante de Migos de forma oficial tras varios meses de distanciamiento, solicitando además la custodia principal de los niños.

A pesar de los señalamientos iniciales y la atención de la prensa, Cardi B ha reiterado que desea llevar el proceso con total madurez y en paz, centrándose exclusivamente en sus proyectos personales, en su música y en la protección de su familia.

Con este gesto, Cardi B y Offset reafirman que, pese a las fracturas en su relación sentimental, mantendrán una relación civilizada y cooperativa por el bien de sus hijos, dando un paso adelante para dejar los dramas personales fuera de las festividades familiares.

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