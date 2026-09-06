Robert Pattinson deslumbra en Venecia con “Primetime” y recibe una ovación

El Festival de Cine de Venecia vivió uno de sus momentos más intensos con el estreno de “Primetime”, la ópera prima del director Lance Oppenheim, que compite por el León de Oro. La cinta, protagonizada por Robert Pattinson como el polémico presentador Chris Hansen de “To Catch a Predator”, arrancó una ovación de pie que duró siete minutos, coreada por un público entregado que también elogió a la cantante Phoebe Bridgers (en su debut actoral) y al propio Oppenheim.

Entre los asistentes, la pareja del actor, Suki Waterhouse, no ocultó su admiración: aplaudió sin cesar y besó a Pattinson durante los aplausos, en una gala donde los acompañantes se sientan detrás de los protagonistas.

Tras la proyección, una multitud en el exterior del Palazzo del Cinema gritó “¡Robert! ¡Robert!” bajo el sol del Lido, mientras el actor —con traje blanco— firmaba autógrafos junto a Bridgers y Skyler Gisondo, y otros miembros del reparto como Merritt Wever y Waterhouse charlaban con productores. También desfilaron por la alfombra roja el exdirector de NBC Jeff Zucker (que se interpreta a sí mismo) y el productor Ari Aster.

¿De qué se trata la cinta?

Basada en un artículo de Esquire, “Primetime” recrea las complejas operaciones encubiertas de Hansen contra depredadores sexuales.

Pero la película generó polémica, según reseña Variety: el verdadero Hansen criticó duramente, tildando la interpretación de Pattinson de “exagerada” y asegurando que no fue consultado ni participó en el proceso creativo. “Dice cosas que yo nunca dije y hace cosas que yo nunca hice. Soy un buen tipo, excepto con criminales”, declaró Hansen.

En la rueda de prensa, Pattinson respondió con optimismo: “Espero que le guste cuando la vea. Tiene algo electrizante. Ojalá vea el halago en la inspiración que su personaje ha dado a tanta gente”.

El actor atraviesa un año excepcional: además de “Primetime”, estrenó “The Drama”, “The Odyssey” de Christopher Nolan y viene “Dune: Part III”, mientras rueda en Londres “The Batman: Part II”. Sobre su intenso ritmo, bromeó: “Acabo de tener un bebé; no quería salir por la noche, así que de repente tenía el doble de tiempo. Me vino bien”.

Con su mezcla de ficción, documental y denuncia social, sin duda, “Primetime” promete ser uno de los títulos más comentados de la temporada.

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