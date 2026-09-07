Cardi B sorprendió en redes sociales al cantar un tema de Rocío Dúrcal

La rapera estadounidense Cardi B volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que se difundieran videos donde aparece cantando “Costumbres”, la clásica balada escrita por el legendario compositor mexicano Juan Gabriel y popularizada mundialmente por la cantante española Rocío Dúrcal.

El momento fue compartido a través de las historias de Instagram de su estilista, Luis Santana, durante una reunión familiar en la que se observa a la intérprete de “Bodak Yellow” cantando en español y disfrutando de la música romántica.

La soltura con la que interpretó el tema generó asombro entre sus seguidores, al tratarse de un género completamente distinto al hip hop que la catapultó a la fama.

Esta demostración vuelve a poner sobre la mesa la cercanía de la artista con las tradiciones musicales de México, aunque también revive la controversia sobre su identidad.

En 2024, Belcalis Marlenis Almánzar —nombre real de la cantante— causó debate al expresar su molestia cuando algunos internautas asumieron erróneamente que era mexicana. En su momento, la estrella aclaró que su incomodidad no respondía a un rechazo hacia el país azteca, sino al deseo de que se respete y reconozca su verdadero origen dominicano y trinitense.

Cardi B ha explicado en diversas ocasiones que creció en Nueva York rodeada de una gran comunidad latinoamericana donde la música mexicana, las telenovelas y la gastronomía formaban parte del día a día. Artistas como Ana Gabriel, Luis Miguel y Rocío Dúrcal formaron parte de la banda sonora de su infancia.

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