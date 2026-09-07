Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
SAGITARIO – HORÓSCOPO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si estás soltero o soltera y últimamente te preguntas por qué no llega alguien que verdaderamente te mueva el tapete, primero revisa la lista de requisitos que traes, porque estás pidiendo príncipe de cuento teniendo paciencia de cobrador de Coppel. No se trata de conformarte con cualquier hijo de vecino, pero tampoco de buscar una persona perfecta que probablemente ni ha nacido. Este 07 de septiembre de 2026 será importante que aprendas a distinguir entre tener estándares y poner tantas trabas que nadie consiga pasar ni de la recepción.
Una llamada, mensaje o conversación inesperada podría cambiarte el humor y alegrarte bastante el día. Será información que no estabas esperando o palabras provenientes de alguien que hacía rato no daba señales. No corras inmediatamente a hacerte historias en la cabeza, porque tú con un “hola, ¿cómo estás?” ya estás escogiendo manteles para la boda. Escucha primero qué quiere esa persona y después decides qué lugar merece dentro de tu vida.
También aparece una invitación a reunión, fiesta o evento social que podría darte flojera aceptar inicialmente. Ve. Ahí podrías reencontrarte con alguien interesante, hacer un contacto útil para cuestiones laborales o simplemente salir de esa rutina que últimamente te tiene viviendo los días como tortillas de máquina: todos igualitos. Incluso podría surgir una oportunidad relacionada con trabajo, ventas, colaboración o algún proyecto que te permita obtener un ingreso adicional durante las próximas semanas.
En cuestiones familiares habrá que bajarle dos rayitas al orgullo. Podría presentarse una discusión por dinero, responsabilidades, decisiones de casa o un asunto que todos quieren resolver a su manera. No quieras tener siempre la última palabra, porque algunas veces ganas la discusión, pero pierdes la tranquilidad. Tu familia podrá sacarte canas verdes, pero también será quien esté presente cuando las papas quemen. Aprende a poner límites sin convertir cada desacuerdo en la tercera guerra mundial.
Si tienes pareja, esta semana necesitarás reciprocidad. No puedes exigir atención, cariño, tiempo y comprensión mientras tú entregas amor con gotero. Si quieres recibir más, también tendrás que demostrar más. El orgullo ha sido una de tus cruces y en ocasiones prefieres hacerte el fuerte antes que reconocer que extrañas, necesitas o quieres a alguien. Mucho cuidado con los celos y las conclusiones sacadas de redes sociales; un comentario, reacción o persona metiche podría provocar una discusión completamente innecesaria. Antes de armar el mitote, pregunta.
Para Sagitario soltero se marca mucha química con una amistad o persona conocida. Podría existir acercamiento físico, coqueteo bastante descarado o una noche donde se caliente hasta el santo del altar. Disfruta si eso deseas, pero deja claras tus intenciones y no confundas unas buenas revolcadas con contrato matrimonial. Si ambos buscan lo mismo, adelante; si uno quiere amor y el otro solamente quitarse las ganas, ahí comenzará el desmadre.
En dinero, evita gastar por quedar bien con gente que ni te invita un vaso de agua. Viene una oportunidad para acomodar una deuda, recuperar un dinero o mejorar poco a poco tus ingresos, pero necesitarás administrar mejor lo que entra. Recuerda algo, Sagitario: mientras nadie pague tus cuentas ni ponga para el gasto, las opiniones ajenas pueden formarse muy bonitas y hacer fila para que te valgan madre. Vive como quieras, pero hazlo con responsabilidad, dignidad y sin perjudicar a nadie.
CAPRICORNIO – HORÓSCOPO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Un amor comienza a acercarse a tu vida y lo más curioso es que podría llegar por medio de una amistad, reunión, recomendación o persona que sirva de puente sin siquiera proponérselo. No necesariamente será amor a primera vista de esos donde suenan violines y hasta se te acomoda la matriz, pero sí habrá una conexión que irá creciendo conforme exista confianza. Si estás soltero o soltera, no quieras investigar hasta el acta de nacimiento antes de permitirte conocer a alguien; tu desconfianza te ha salvado de varios desgraciados, pero también podría estar cerrándote la puerta a personas que sí valen la pena.
Si tienes pareja, mucho cuidado con convertirla en costal de problemas. Está bien compartir preocupaciones, pero últimamente podrías estar descargando cada pendiente, coraje y bronca sobre quien tienes al lado. Una cosa es tener confianza y otra llegar diariamente con un catálogo de tragedias que ni las noticias de las nueve. Tu pareja también carga sus propios asuntos y necesitará sentir que contigo puede encontrar tranquilidad, cariño y hasta un buen arrimón, no solamente escuchar problemas. Busca equilibrio y aprendan a disfrutar momentos sencillos sin hablar siempre de dinero, trabajo o pendientes.
En cuestiones de proyectos, negocio y trabajo, mantén el hocico cerrado. Traes ideas interesantes que podrían darte buenos resultados durante las próximas semanas, pero existe gente demasiado pendiente de lo que haces y no precisamente para echarte porras. No anuncies planes antes de concretarlos. Primero firma, cobra, organiza y amarra el puerco; después cuentas cómo hiciste los tamales. Se marca una oportunidad relacionada con una compra, venta, comisión, cambio laboral o ingreso adicional que necesitará discreción para prosperar.
Cuida también tus pertenencias porque aparecen pérdidas materiales por distracción: llaves, cartera, documentos, celular o alguna compra que podrías olvidar en un sitio. Revisa dos veces antes de salir de cualquier lugar. En cuestiones físicas, podrías presentar molestias abdominales relacionadas con excesos, comidas pesadas o estrés. No ignores síntomas persistentes ni quieras curarte únicamente con el remedio de la comadre; si algo continúa molestando, atiéndelo profesionalmente.
Este 07 de septiembre también tendrás que reconciliarte con la soledad. Estar sin pareja o pasar tiempo a solas no significa que nadie te quiera. Tú necesitas tus espacios para ordenar pensamientos y recuperar energía, así que deja de llenar huecos con gente que solamente está de bulto. A la chingada quien no quiera caminar contigo de manera sincera. Peor que estar solo es tener al lado a alguien que únicamente ocupa espacio, acaba con tu paciencia y todavía pregunta qué tienes.
En familia podría salir una verdad que llevaba tiempo escondida o surgir una conversación pendiente. Aquí tendrás que utilizar carácter sin convertirte en verdugo. Hay personas que necesitan escuchar lo que piensas, pero también tendrás que aprender a decirlo sin echar gasolina donde ya hay fuego.
Además, traes demasiadas cosas atoradas en el buche. Te has acostumbrado a guardar molestias por miedo al qué dirán, por evitar pleitos o porque no quieres herir a nadie, pero ese silencio ya te está cobrando renta mediante estrés, cansancio e irritabilidad. Habla cuando sea necesario. No necesitas insultar ni hacer un circo para poner límites. Quien realmente te quiera aprenderá a respetarlos.
Capricornio, esta etapa será para depurar personas, pensamientos y compromisos que ya pesan demasiado. No cargues muertos que ni tuyos son. Septiembre comienza a mostrarte quién suma, quién solamente estorba y qué decisiones pueden mejorar tu estabilidad. Menos explicaciones, más acciones. Porque cuando Capricornio deja de pedir permiso y empieza a trabajar calladito, hasta quienes dudaban terminan preguntando cómo chingados le hizo.
ACUARIO – HORÓSCOPO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Ten mucho cuidado con una amistad que últimamente anda demasiado pendiente de tus movimientos, porque una cosa es preocuparse por ti y otra estar contando hasta cuántas veces vas al baño. Esa persona podría cargar cierta competencia, resentimiento o envidia que poco a poco comenzará a salir a flote. No necesitas hacer un escándalo ni aventarle agua bendita cada que se acerque; simplemente aprende a guardar información personal y observa cómo reacciona cuando te sucede algo bueno. Quien se alegra sinceramente merece quedarse, pero quien pone cara de velorio cuando triunfas ya te está diciendo todo sin abrir el hocico.
En el amor se marca la presencia de una persona perteneciente a un signo de aire —Géminis, Libra o Acuario— que podría comenzar a interesarse bastante en ti. La conexión será principalmente mental: conversaciones largas, bromas, mensajes inesperados y esa sensación de poder hablar de cualquier cosa sin aburrirse. Si estás soltero o soltera, date oportunidad de conocer sin poner etiquetas desde el primer día. Podría surgir algo bonito, pero necesitará tiempo para demostrar si solamente es calentura con WiFi o verdaderamente existe material para una relación.
Si tienes pareja, este 07 de septiembre de 2026 será momento de dejar de sacar cadáveres emocionales del panteón. No puedes discutir por algo ocurrido hace meses y utilizarlo como arma cada vez que te enojas. Si decidiste perdonar, trabaja en reconstruir; y si sabes que jamás podrás hacerlo, entonces pregúntate qué sigues haciendo ahí. Los celos también podrían ponerse sabrosos por un mensaje, comentario o comportamiento extraño, pero antes de organizar un juicio con jurado y sentencia, escucha explicaciones y comprueba hechos.
En cuestiones económicas traes deseos de mejorar tu estilo de vida, comprar algo importante o darte ciertos gustos que llevas tiempo posponiendo. Eso está perfecto, criatura, pero bájate tantito de la nube porque quieres champaña con presupuesto de agua de jamaica. No gastes para aparentar una estabilidad que todavía estás construyendo. Durante septiembre tendrás posibilidades reales de incrementar ingresos mediante una actividad adicional, venta, proyecto independiente o responsabilidad que inicialmente parecerá pequeña. El secreto estará en la constancia y no en querer hacerte rico de martes para miércoles.
También tendrás que practicar la humildad. Tu carácter puede hacerte sentir que sabes perfectamente cómo deberían actuar los demás, pero recuerda que nadie te nombró director general de vidas ajenas. Escucha consejos, acepta cuando te equivocas y aprende de personas que quizá tengan menos experiencia que tú en unas cosas, pero más colmillo en otras. Llegar lejos es importante; llegar sin convertirte en alguien insoportable vale todavía más.
En trabajo podrías recibir una responsabilidad que pondrá a prueba tu capacidad para organizarte. No la veas como castigo. Podría convertirse en escaparate para demostrar lo que sabes hacer y abrirte una puerta durante las próximas semanas. Evita involucrarte en chismes laborales, especialmente si hablan de jefes, compañeros o movimientos internos. Tú escucha, sonríe y hazte pendejo elegantemente, porque después nadie recuerda quién comenzó el mitote, pero sí quién tuvo la lengua más larga.
Tu paz emocional comenzará a regresar después de una temporada donde traías la cabeza como licuadora sin tapa. Algo que anteriormente te preocupaba empezará a perder fuerza y entenderás que estabas entregándole demasiada energía a situaciones que no podías controlar.
Acuario, septiembre te quiere más selectivo, trabajador y consciente de tu propio valor. No necesitas demostrarle a nadie cuánto tienes, cuánto sabes ni cuánto puedes. Que tus resultados hagan el ruido. Conserva tu sencillez mientras avanzas, porque subir sintiéndote la gran garza envuelta en huevo cualquiera puede; lo verdaderamente chingón será llegar arriba sin olvidar quién eras cuando nadie apostaba ni un peso por ti.
PISCIS – HORÓSCOPO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Aguas con esa lengua, Piscis, porque este 07 de septiembre podrías hablar de más frente a personas que parecen muy amigas, pero tienen memoria de elefante para guardar información que después podrían utilizar en tu contra. No todo lo que sabes se cuenta ni todo lo que te pasa necesita convertirse en tema de sobremesa. Hay asuntos relacionados con dinero, familia, pareja o proyectos personales que deberás mantener bajo siete llaves. Recuerda que las paredes oyen y las amistades también cambian; quien hoy te presta el hombro mañana podría andar prestando tu historia completa.
En cuestiones del corazón, si tienes pareja, la rutina comenzará a sentirse más pesada de lo normal. No significa que el amor se haya terminado, sino que necesitan dejar de hacer exactamente lo mismo. Si cada fin de semana es la misma comida, la misma serie y hasta el mismo acomodo en la cama, pues tampoco esperes que Cupido llegue vestido de mariachi a revivir el asunto. Una escapada fuera de la ciudad, conocer algún lugar nuevo, organizar una cita diferente o simplemente cambiar pequeños hábitos podría encender nuevamente esa chispa que han descuidado. Y sí, también se vale ponerse creativos entre las sábanas, porque el amor entra por el corazón, pero una buena sacudida también ayuda a quitar telarañas.
En trabajo y dinero aparecen avances importantes. Algo que venía caminando más lento que fila del banco comenzará a destrabarse. Podrías recibir reconocimiento, una propuesta, mayor responsabilidad o noticias relacionadas con un ingreso que necesitas. Si estás pensando cambiar de empleo, hazlo inteligentemente: no renuncies por un coraje de cinco minutos ni porque amaneciste sintiéndote empresario internacional. Busca opciones, manda solicitudes, realiza entrevistas y solamente cuando tengas algo verdaderamente seguro sueltas lo anterior. Primero agarra la siguiente rama y después deja la otra, porque las cuentas no entienden de sueños ni sentimientos.
También se marca contacto mediante redes sociales con alguien que podría parecer demasiado encantador desde el principio. Fotografías bonitas, palabras perfectas y atención a todas horas no garantizan buenas intenciones. No entregues información privada, dinero ni confianza inmediata. Date tiempo para comprobar quién está detrás de la pantalla, porque hay personas que en internet parecen príncipe azul y en persona resultan sapo con datos ilimitados.
El verdadero aprendizaje para Piscis durante estos días estará en dejar de repetir patrones. Tú mismo sabes cuáles son: regresar donde ya te lastimaron, perdonar sin observar cambios, gastar cuando estás triste, buscar aprobación de quien jamás queda satisfecho o mantener cerca personas que solamente aparecen cuando necesitan algo. No necesitas tropezarte veinte veces para confirmar que la piedra sigue estando ahí. Si ya sabes dónde está, quítala o cambia de camino.
En familia podría presentarse una situación donde quieran hacerte responsable de resolver un problema ajeno. Ayuda hasta donde puedas, pero no cargues obligaciones que corresponden a otros adultos. Tu corazón suele ganarle a tu sentido común y terminas solucionando vidas mientras la tuya queda estacionada. Aprender a decir “no puedo” o “eso te corresponde a ti” también es quererte.
Septiembre trae una etapa interesante para retomar una meta que habías abandonado por cansancio, falta de dinero o inseguridad. Esta vez tendrás una visión distinta y podrías encontrar una alternativa que anteriormente no habías considerado. Empieza poco a poco, pero empieza.
Piscis, equivocarte no es el problema; el problema sería convertir el mismo error en tradición familiar. Aprende, corrige y sigue avanzando. Hay personas, costumbres y situaciones que ya cumplieron su ciclo y solamente continúan en tu vida porque tú sigues dejándoles la puerta abierta. Ciérrala sin culpa. Lo que verdaderamente sea para ti encontrará otra manera de quedarse, y lo que únicamente llegó a chingarte la existencia que vaya agarrando camino antes de que oscurezca.
ARIES – HORÓSCOPO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No permitas que el pasado vuelva a meterse en tu vida como visita que nadie invitó y todavía llega preguntando qué van a cenar. Este 07 de septiembre de 2026 podrían reaparecer asuntos que quedaron pendientes tiempo atrás: una conversación que nunca terminó, una explicación que no llegó, un compromiso olvidado o incluso una persona que creías completamente fuera de circulación. La diferencia será que ahora tendrás la oportunidad de poner punto final donde anteriormente dejaste puntos suspensivos. Resuelve lo necesario, haz las paces contigo y no permitas que una historia vieja venga a chingarte un presente que tanto trabajo te ha costado construir.
En cuestiones del corazón podrías sentirte achicopalado o achicopalada por la ausencia, frialdad o indiferencia de alguien que todavía te mueve hasta el apellido. Te estás fijando demasiado en quien responde cuando quiere y muy poquito en quien ha permanecido contigo incluso cuando traes el carácter más atravesado que calzón de luchador. Abre bien los ojos. A veces uno anda cacheteando banquetas por quien no vale ni el cemento donde se tropieza, mientras una persona sincera está esperando una oportunidad.
Eso sí, tampoco confundas atención con amor. Durante estos días podrías recibir mensajes de alguien que anteriormente se alejó y ahora aparece muy interesado en saber cómo estás. Antes de emocionarte pregúntate por qué regresó y, principalmente, qué cambió. Hay gente que vuelve porque te extraña y otra que vuelve porque descubrió que afuera tampoco la aguantaron. No abras nuevamente una puerta solamente porque tocaron bonito.
Tu temperamento necesitará vigilancia especial esta semana. Andarás con poca paciencia y podrías bufarle hasta al pobre cristiano que solamente te pregunte la hora. El problema no será enojarte, sino descargar frustraciones con quien ni la debe ni la teme. Una palabra dicha durante cinco segundos de coraje podría dejar una herida que después tardes semanas en reparar. Antes de responder cuando estés encabronado, aléjate un momento, piensa y después habla. No todo merece una reacción inmediata.
En cuestiones económicas se presenta la oportunidad de recuperar terreno después de ciertos gastos que te dejaron contando hasta las monedas del portavasos. Podría aparecer una venta, pago atrasado, pequeño ingreso adicional o manera distinta de administrar tus recursos. No será para aventar sombreros al aire, pero sí para comenzar a respirar con mayor tranquilidad. Evita prestar dinero por compromiso durante estos días; si no puedes permitirte perderlo, mejor no lo saques de la bolsa.
En trabajo también tendrás que demostrar paciencia. Alguien podría cuestionar una decisión tuya o intentar corregirte de una manera que te caiga como patada en los bajos. No conviertas eso automáticamente en pleito. Escucha primero, toma lo que te sirva y manda mentalmente a la fregada lo demás. Tu inteligencia se notará más cuando sepas elegir tus batallas.
Pon atención a tus sueños, especialmente aquellos que se repitan o te dejen una sensación extraña al despertar. No necesitas tomarlos como sentencia escrita en piedra, pero podrían ayudarte a identificar preocupaciones, deseos o decisiones que llevas tiempo evitando reconocer.
Y en el amor recuerda algo importante, Aries: amores se van y algunos regresan, pero eso no significa que todos merezcan segunda temporada. Hay historias que terminan porque ya dieron lo que tenían que dar. Este septiembre será para elegir desde la dignidad y no desde la soledad. Quien quiera permanecer tendrá que demostrarlo con hechos, porque palabras bonitas hasta el perico de la vecina aprende a decirlas. Tú ya no estás para migajas emocionales: o te sirven el plato completo o mejor te levantas de esa mesa y buscas dónde sí sepan valorar el hambre de amor que traes.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Aguas con esos pensamientos negativos que últimamente se te meten hasta la cocina, Tauro, porque estás imaginando tragedias que todavía ni suceden y sufriendo por adelantado como si te pagaran comisión. Este 07 de septiembre de 2026 necesitarás cuidar mucho la manera en que te hablas. Si todos los días te repites que no puedes, que nada funciona o que siempre te toca bailar con la más fea, terminarás creyéndotelo. No se trata de andar sonriendo como menso cuando las cosas están complicadas, sino de entender que un mal momento no significa una mala vida.
En el amor deja de perseguir a quien solamente sabe poner obstáculos. Quien verdaderamente quiera estar contigo encontrará maneras de acercarse, mientras quien no tenga interés sacará pretextos hasta de debajo de las piedras. Tú ya no estás para andar preguntando “¿qué somos?” cada tercer día ni para descifrar mensajes como investigador privado. Si alguien te quiere, que lo demuestre. Y si tienes que estar mendigando atención, cariño o tiempo, ahí no es, aunque esté muy guapo, muy sabrosa o tenga más curvas que carretera de sierra.
Si actualmente tienes pareja y estás cansado o cansada de vivir siempre la misma rutina, deja de esperar resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Cambien horarios, planes, conversaciones y hasta ciertas costumbres dentro de la intimidad. A veces no falta amor, falta creatividad. Una salida improvisada o una conversación donde ambos digan qué necesitan podría modificar bastante la dinámica. Eso sí: no utilices el silencio como castigo esperando que la otra persona adivine qué te pasa, porque nadie viene equipado con bola de cristal.
Mucho cuidado con amistades falsas. Se visualiza un chisme que podría crecer debido a información sacada de contexto. Una persona podría contar algo que tú dijiste en confianza y ponerle de su propia cosecha hasta dejar aquello como capítulo final de telenovela. Empieza a depurar tu círculo. No necesitas veinte amistades para sentirte acompañado; con dos o tres que no anden de hocicones tienes más que suficiente. Y a quien solamente se acerque para sacar información, mándalo derechito a chingar a su madre, pero sin darle material nuevo para el viaje.
En cuestiones económicas y laborales vienen trámites, papeleos, solicitudes, firmas o movimientos que requerirán paciencia. Revisa documentos antes de entregarlos porque una fecha, cantidad o dato mal colocado podría hacerte perder tiempo. También aparece la posibilidad de comenzar un negocio o actividad independiente. La oportunidad podría surgir a partir de algo que ya sabes hacer, pero que hasta ahora no habías considerado como fuente seria de ingresos. Antes de invertir hasta los calzones, haz números y empieza con inteligencia.
Emocionalmente andarás algo extraño durante estos días. Podrías despertar con ganas de comerte el mundo y terminar la tarde queriendo mandar al mundo a la fregada. Hay sentimientos cruzados relacionados con decisiones del pasado. Deja de castigarte por lo que hiciste cuando tenías otra mentalidad. En aquel momento actuaste con las herramientas que tenías; ahora tienes más experiencia y corresponde utilizarla.
También llegará una situación que te permitirá comprobar cuánto has cambiado. Algo que anteriormente te hubiera hecho explotar esta vez podrás manejarlo con mayor madurez. Ahí entenderás que sí has avanzado, aunque algunas veces no lo notes.
Tauro, septiembre será para perdonarte sin justificar tus errores, aprender sin vivir encadenado a ellos y comenzar a construir desde una versión más consciente de ti. Tu pasado puede explicar muchas cosas, pero no tiene derecho a decidir tu futuro. Levanta la cara, acomódate los calzones y sigue avanzando, porque todavía te quedan oportunidades bastante buenas y sería una verdadera chingadera desperdiciarlas por seguir llorándole a capítulos que ya deberían estar cerrados.
GÉMINIS – HORÓSCOPO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No cambies tu manera de ser, pensar ni expresarte solamente para caerle bien a personas que mañana podrían ni estar en tu vida. Este 07 de septiembre de 2026 tendrás que recordar que quien verdaderamente te quiera deberá aceptar el paquete completo: tus virtudes, tus ocurrencias, tu carácter medio cabrón y hasta esos momentos donde ni tú sabes qué demonios quieres. Una cosa es corregir defectos para crecer y otra muy diferente convertirte en alguien que no eres para recibir aprobación. Si para permanecer en determinado círculo tienes que fingir, ahí no perteneces.
Si tienes pareja, podría presentarse una discusión causada por un malentendido que aparentemente será pequeño, pero terminará sacando trapitos que ya tenían meses guardados en el ropero. El verdadero problema no será lo sucedido ahora, sino aquello que alguno de los dos juró haber superado y resulta que todavía trae atravesado. Hablen de frente y sin indirectas de Facebook. Si algo te molesta, dilo claramente; tu pareja no estudió adivinación ni tiene por qué interpretar tus caras como jeroglíficos egipcios. También evita responder desde el coraje, porque cuando te enojas se te afloja la lengua y puedes aventar palabras que después ni con resistol vuelves a pegar.
En cuestiones laborales aparece una invitación para participar en un nuevo proyecto, colaboración o actividad distinta a lo que haces actualmente. Antes de decir que sí porque te emocionaste o que no porque te dio miedo, pregunta absolutamente todo: responsabilidades, horarios, dinero y posibilidades reales de crecimiento. Esta propuesta podría convertirse en una buena oportunidad si sabes negociar y no te vendes barato. Tu trabajo vale y ya es hora de que tú seas el primero en reconocerlo.
También se marca una invitación para realizar un viaje, posiblemente acompañado de amistades, familiares o alguien con quien existe bastante confianza. Aunque todavía podrían cambiar fechas o detalles, el movimiento te servirá para despejarte y salir de una rutina que comenzaba a cansarte. No gastes el dinero de la renta queriendo vivir tres días como heredero de magnate; disfruta, pero recuerda que después del paseo regresan las cuentas con más puntualidad que cobrador en quincena.
Pon atención a tu descanso. El insomnio podría aparecer porque estás llevando problemas a la cama y acostándote con el cuerpo cansado pero la cabeza organizando juntas extraordinarias a las tres de la mañana. También podrían presentarse molestias gástricas si continúas comiendo a deshoras o abusando de aquello que sabes perfectamente que te cae como patada de mula. Si cualquier síntoma es fuerte, frecuente o persistente, atiéndelo con un profesional y no con el diagnóstico de la tía que cura todo con té.
Has cambiado muchísimo respecto a quien eras hace tiempo. Has madurado un chingo, aunque de repente todavía se te salga lo criatura. Precisamente por eso no necesitas regresar a situaciones que ya te enseñaron su verdadera cara. Durante los próximos días podrías verte tentado a tomar una decisión importante con demasiada rapidez. Detente. Pregúntate qué te conviene a ti y no qué dejaría contentos a los demás.
En el amor tendrás que andar con los ojos abiertos porque aparece una persona capaz de despertar emociones fuertes, pero también de traerte dolores de cabeza si ignoras señales evidentes. Y si se trata de alguien que anteriormente tuvo tu confianza y terminó fregándote la existencia, ni siquiera necesitas otra demostración. El examen ya lo presentó y salió reprobado.
Géminis, septiembre será para comprobar cuánto has aprendido. No regreses al mismo incendio solamente porque ahora las llamas se ven bonitas. Tú ya sabes dónde quema, quién miente y qué caminos terminan en callejón. Usa esa experiencia. Madurar no significa dejar de cometer errores; significa dejar de coleccionar exactamente el mismo error con diferente fecha.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Cuídate mucho de mentiras, medias verdades y gente con la lengua más larga que la cuaresma, porque este 07 de septiembre de 2026 podrías descubrir que alguien de tu trabajo o una amistad cercana no ha sido completamente sincero contigo. No armes el mitote apenas escuches la primera versión. Investiga, observa y deja que cada quien vaya soltando la sopa, porque entre más preguntas hagas, más fácil será encontrar quién está acomodando la historia a su conveniencia. Una reacción impulsiva podría meterte en un problema que ni siquiera era tuyo.
También necesitas comenzar una buena limpia, pero de personas. Hay gente pesimista que llega contigo únicamente para contarte desgracias, criticar al mundo y dejarte el ánimo arrastrando la cobija. Tú absorbes muchísimo las emociones ajenas y después ni sabes por qué amaneciste sintiéndote como canción de despecho. Aprende a distinguir entre acompañar a alguien durante un mal momento y convertirte en basurero emocional de quien jamás hace nada para cambiar su vida. Ayudar está bien; cargar con todo mundo ya es otro boleto.
Si tienes pareja, se visualizan modificaciones importantes en la rutina. El trabajo, responsabilidades familiares, horarios diferentes o compromisos personales podrían ocasionar cierto distanciamiento. Aquí será importante no confundir falta de tiempo con falta de amor. Si comienzan con reclamos por cada mensaje tardío, van a terminar peleándose hasta por quién dejó abierta la pasta de dientes. Organicen espacios exclusivamente para ustedes y cuiden mucho la comunicación. La relación necesitará calidad más que cantidad.
Para Cáncer soltero aparece algo bastante interesante: una persona dentro de tu círculo social podría comenzar a acercarse de manera diferente. Quizá ya la conoces, pero nunca habías considerado que pudiera existir algo más. Las señales llegarán mediante atención constante, bromitas con doble intención, mensajes fuera de horario o esas miradas que duran dos segundos de más y ya parecen auditoría completa. No rechaces automáticamente la posibilidad por miedo a echar a perder una amistad. Conoce sus intenciones antes de decidir.
Entras en un ciclo bastante positivo para concretar metas que llevaban tiempo atoradas. Un sueño relacionado con crecimiento personal, patrimonio, estudios, negocio o alguna mejora importante comenzará a tomar forma. Pero no confundas buenas oportunidades con milagros a domicilio. Las puertas podrán abrirse, sí, pero tú tendrás que levantarte a cruzarlas. Deja de fabricar pretextos para aquello que sabes perfectamente que debes comenzar.
En cuestiones económicas se marca una decisión que requerirá cabeza fría. Podrías sentir ganas de comprar algo por impulso o gastar para consentirte después de días complicados. Date gustos, pero no conviertas una mala tarde en doce mensualidades sin intereses. Durante septiembre necesitarás cuidar recursos porque más adelante aparecerá una oportunidad donde agradecerás tener dinero disponible.
Mentalmente tendrás días donde tu imaginación se pondrá cabrona y comenzarás a inventar escenarios negativos que probablemente jamás sucedan. No te estés fregando el presente por problemas que solamente existen dentro de tu cabeza. Cuando aparezca una preocupación, pregúntate qué pruebas reales tienes y qué puedes hacer al respecto. Si no puedes controlar determinada situación, deja de alimentarla.
La felicidad ha estado más cerca de ti de lo que imaginas, pero algunas veces te concentras tanto en aquello que falta que no alcanzas a disfrutar lo que ya llegó. Este septiembre te obligará a reconocer avances que antes minimizabas.
Cáncer, no necesitas tener toda tu vida resuelta para sentirte orgulloso de lo que has conseguido. Mira hacia atrás únicamente para comprobar cuánto has avanzado, no para regresar. Estás más cerca de una meta importante de lo que crees. Así que deja de hacerte güey con los pretextos, acomódate las emociones y sigue caminando, porque lo que viene necesita encontrarte trabajando, no sentado esperando que el universo llegue con mariachi, pastel y cheque incluido.
LEO – HORÓSCOPO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Se marcan posibilidades de un reencuentro con familiares que tienes tiempo sin ver, Leo, y este 07 de septiembre de 2026 podrías llevarte una sorpresa al descubrir cuánto necesitabas volver a compartir con ciertas personas. Las ocupaciones, las distancias y hasta uno que otro orgullo pendejo han provocado que algunos vínculos se enfríen, pero durante estos días habrá oportunidad de recuperar cercanía. No esperes a que ocurra una desgracia para decir cuánto quieres a alguien. Una llamada, visita o mensaje puede hacer más de lo que imaginas.
Necesitas mandar a la fregada esos pensamientos pesimistas que aparecen precisamente cuando estás a punto de avanzar. Tienes la mala costumbre de emocionarte con una meta y después comenzar a buscar veinte razones por las cuales podría salir mal. Así cualquiera se sabotea. Durante septiembre tendrás oportunidad de comprobar que un proyecto que parecía demasiado complicado puede comenzar a caminar si dejas de exigir resultados inmediatos. No quieras sembrar el lunes y andar el martes preguntando por qué chingados todavía no cosechas.
También necesitas cambiar tu rutina. Has entrado en una etapa donde ciertas actividades se han vuelto demasiado repetitivas y eso está afectando tu estado de ánimo. No necesitas largarte tres meses a Europa para sentir algo diferente; empieza modificando pequeñas cosas: horarios, actividades, lugares que frecuentas o la manera en que utilizas tu tiempo libre. Tu cabeza necesita estímulos nuevos porque cuando te aburres comienzas a pensar de más y terminas fabricando problemas donde ni había material.
Una expareja podría reaparecer con cuentas emocionales pendientes. Aquí mucho ojo porque no necesariamente regresará buscando reconciliación; podrían existir rencores, reclamos o ganas de comprobar si todavía tiene poder sobre ti. No caigas en provocaciones. Si una historia terminó mal, no necesitas producir la segunda temporada para confirmar que seguía estando jodida. El silencio será mucho más efectivo que cualquier explicación kilométrica.
Si estás soltero o soltera, deja de sentir que necesitas pareja para demostrar que tu vida marcha bien. Los próximos meses te servirán para conocer mejor qué quieres sentimentalmente y, hacia noviembre, podría hacerse evidente el interés de una persona que quizá ya ronda tu entorno. No te adelantes inventándole apellido a los hijos. Primero observa hechos, porque tú te emocionas bonito y luego hasta la contraseña del Netflix quieres compartir antes de saber el segundo apellido.
Cuida muchísimo lo que cuentas sobre tus proyectos. No todo mundo necesita conocer cuánto ganarás, qué comprarás, dónde invertirás ni cuál será tu siguiente movimiento. Hay amistades sinceras, pero también gente que pregunta demasiado porque anda comparando tu vida con la suya. Trabaja en silencio y deja que los resultados sean quienes hagan el escándalo.
En cuestiones íntimas también deberás utilizar la cabeza de arriba antes que la de abajo. Una aventura o encuentro con alguien que apenas conoces podría resultar muy atractivo, pero la calentura no sustituye la responsabilidad. Usa protección y cuida tu salud sexual; cinco minutos de emoción no justifican semanas de preocupación.
En dinero evita presumir una abundancia que todavía estás construyendo. Se aproxima un gasto relacionado con casa, familia o una necesidad personal y será mejor tener un guardadito que andar después rascándole al cochinito.
Leo, septiembre te pide menos exhibición y más estrategia. No necesitas demostrar constantemente que puedes con todo. Aprende a guardar planes, proteger tu energía y seleccionar mejor a quién permites entrar en tus asuntos. Hay cosas buenas cocinándose, pero recuerda lo que decían las señoras de antes: olla que se destapa a cada rato tarda más en hervir. Tú trabaja calladito, cuida lo tuyo y cuando llegue el momento, que tus resultados les tapen el hocico sin que tengas que decir una sola palabra.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Cuida más tu alimentación, Virgo, porque últimamente se te está dando eso de comer como si estuvieras almacenando para el invierno y después andar peleándote con el pantalón porque ya no quiere cerrar. Este 07 de septiembre de 2026 será buen momento para regresar al equilibrio, moverte más y dejar de utilizar la comida como premio cada vez que tienes un día pesado. Tampoco necesitas vivir contando cada tortilla como si fuera pecado mortal; simplemente aprende a compensar. Tu cuerpo comenzará a pedirte mejores hábitos y podrías sentirte con menos energía cuando abusas de comidas pesadas o descuidas tus horarios.
También podrían aparecer molestias relacionadas con alergias o vías respiratorias. Si notas síntomas persistentes o fuera de lo normal, atiéndelos profesionalmente y no quieras resolver todo con el menjurje que recomienda la vecina. Especialmente pon atención a cambios bruscos de temperatura, polvo y aquello que ya sabes que suele provocarte molestias.
En cuestiones económicas se marca la llegada de un dinerito extra que te caerá como agua en el desierto. Podría provenir de un pago que tenías pendiente, una venta, comisión, trabajo adicional o cantidad que ya dabas por perdida. Antes de emocionarte y querer gastarlo en cuanto caiga, utiliza una parte para liquidar o reducir esa deuda que llevas arrastrando. Quitarte compromisos económicos de encima te dará más satisfacción que cualquier compra impulsiva que termine guardada en un cajón.
Tu casa también necesitará una buena sacudida. Hay ropa, objetos, papeles y tiliches que conservas únicamente porque “algún día podrían servir” y ese día lleva como siete años sin llegar. Haz espacio. Regala, vende o tira aquello que ya cumplió su función. Más que hablar de malas energías como si debajo de la cama viviera un demonio hipotecado, necesitas sentir que tu espacio respira y representa la etapa que actualmente estás viviendo. Ordenar afuera también puede ayudarte a poner orden dentro de tu cabeza.
Si tienes pareja, vienen días bastante sabrosos. Si anteriormente existieron problemas, distanciamiento o la pasión estaba más apagada que foco fundido, habrá oportunidad de recuperar la conexión. La intimidad podría tomar fuerza y tú andarás con las calores bastante despiertas, así que aprovecha para reencontrarte con tu pareja sin convertir todo en rutina. Hablen sobre lo que disfrutan, prueben cosas diferentes dentro de los límites y acuerdos de ambos y dejen la pena colgada detrás de la puerta. A veces una relación no necesita otro discurso de tres horas; necesita cariño, complicidad y una buena acomodada de muebles para recordar por qué se gustaron.
Eso sí, no utilices el sexo para esconder problemas que todavía necesitan conversación. La pasión ayuda muchísimo, pero tampoco hace milagros si debajo de las sábanas siguen guardando resentimientos.
En amistades tendrás que cerrar la llave del chisme. Hay personas que solamente te buscan para llenarte el buche de piedras hablando mal de fulano, mengano y hasta del perro del vecino. Después esas mismas personas podrían sentarse en otra mesa a hablar exactamente igual de ti. Mientras más participes en esas conversaciones, más posibilidades habrá de terminar embarrado en problemas ajenos. Cuando comiencen con el mitote, cambia de tema o manda al chorizo elegantemente a quien únicamente sabe convivir destruyendo reputaciones.
Virgo, este septiembre será para aligerarte: menos deudas, menos cosas acumuladas, menos gente metiche y menos preocupaciones que ni siquiera te pertenecen. También será momento de disfrutar más tu relación, tu cuerpo y aquello que has construido sin sentir culpa por pasarla bien. No todo en la vida tiene que ser trabajar, resolver problemas y estar pensando qué falta. A veces también toca cerrar la puerta, apagar el teléfono y disfrutar lo que tienes enfrente. Y si además hay cariño, confianza y cama disponible, pues tampoco te hagas del rogar, criatura, que para persignarse ya tendrás tiempo el domingo.
LIBRA – HORÓSCOPO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Cuídate muchísimo de la monotonía si tienes pareja, Libra, porque este 07 de septiembre de 2026 podrías comenzar a notar que la relación necesita una buena sacudida antes de que ambos terminen funcionando como compañeros de departamento que solamente se preguntan qué van a cenar. El cariño puede seguir presente, pero cuando se dejan de conquistar, de sorprender y hasta de echarse el ojo con ganas, comienza el aburrimiento y con él llegan tentaciones que nadie había invitado. No esperes a que aparezca un tercero queriendo soplarle al carbón para descubrir que todavía había fuego.
Necesitas recuperar la complicidad. Salgan de lo cotidiano, hagan algo que normalmente no harían, cambien escenarios y hablen de aquello que cada uno necesita. Hasta en la intimidad hace falta innovación; si siempre aplican la misma receta, llegará un momento en que hasta el chile pierde sabor. Eso sí, renovar la relación no significa permitir faltas de respeto. Si alguien ya anda brincándose la barda, primero aclaren qué está sucediendo antes de querer arreglar con velitas lo que necesita una conversación seria.
Se marca un viaje en puerta que podría comenzar a organizarse durante estos días. Será una salida que te ayudará a despejar la cabeza, conocer un sitio diferente o reencontrarte con personas que extrañas. Tendrás que organizar bien tus gastos porque podrías emocionarte comprando, reservando y gastando como si tu tarjeta tuviera padrino rico. Haz presupuesto desde el principio y así podrás disfrutar sin regresar a casa comiendo frijoles hasta noviembre.
Durante las noches podrías traer pensamientos bastante pesimistas. Tu cabeza querrá abrir el archivo de “lo que hubiera pasado si…” precisamente cuando deberías estar descansando. Ya no le rasques los huevos al tigre con historias que terminaron. Lo que pudo ser no fue, y punto. Tu presente necesita toda tu atención porque estar comparándolo con un pasado idealizado solamente te impedirá reconocer oportunidades nuevas.
También pon atención a tu bienestar físico. Si notas hinchazón, molestias persistentes en pies, estómago o cambios importantes en tu cuerpo, no te automediques ni dependas únicamente de remedios caseros. Cuida hidratación, alimentación y descanso, y consulta a un profesional si algo persiste. Tu cuerpo avisa antes de pasar factura, así que no esperes a que te mande citatorio con sello y firma.
Tu intuición estará particularmente despierta. Comenzarás a percibir con mayor claridad quién se acerca con cariño verdadero y quién solamente anda viendo qué obtiene. Observa especialmente cómo actúa la gente cuando dices que no. Ahí se caen muchas máscaras. Quien únicamente te quiere mientras resuelves sus problemas, prestas dinero, haces favores o estás disponible a cualquier hora no es amistad: es cliente sin intención de pagar.
En el amor, si estás soltero o soltera, no cierres la puerta por una decepción anterior. Haber elegido mal una vez no significa que tengas que vivir emocionalmente en clausura permanente. Se aproxima la posibilidad de conocer a alguien que llamará tu atención por su manera de pensar y por la tranquilidad que te provocará, más que por el típico espectáculo de mariposas y calenturas instantáneas. Ve despacio y deja que los hechos hablen.
Libra, tú sabes perfectamente cómo defenderte cuando alguien cruza la raya. El problema es que algunas veces aguantas demasiado antes de poner el límite y después explotas hasta por lo que sucedió en 2017. Este septiembre aprende a hablar a tiempo. No necesitas esperar al karma sentado con palomitas ni cobrarte las cosas por tu propia mano; retirarle tu presencia a quien no sabe valorarla puede ser castigo suficiente. Y recuerda: corazón noble sí, pero pendejo jamás. Quien quiera estar en tu vida tendrá que llegar a sumar, porque para cargar problemas ajenos ya existen las mudanzas.
ESCORPIÓN – HORÓSCOPO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
El amor no se visualiza como tu prioridad inmediata, Escorpión, y tampoco necesitas andar correteándolo como si estuvieran regalando parejas en promoción de dos por uno. Este 07 de septiembre de 2026 será mucho más importante recuperar el equilibrio contigo, cuidar tu autoestima y aprender a disfrutar tu propia compañía. Cuando dejes de buscar desesperadamente quién llene espacios que te corresponde llenar a ti, comenzarás a atraer personas que quieran acompañarte y no venir a completar una vida que ya debería estar completa.
Si estás soltero o soltera, aprovecha esta etapa para definir qué demonios quieres sentimentalmente. Has cambiado bastante y lo que anteriormente tolerabas hoy podría darte hasta urticaria. No vuelvas a aceptar migajas solamente porque alguien te gusta mucho. La persona correcta llegará cuando tengas suficientemente claro tu valor como para no andar negociando dignidad por tres mensajes bonitos y un “buenos días, preciosa”. El amor deberá sumar tranquilidad, no convertirte en detective privado revisando conexiones, horarios y seguidores.
En cuestiones económicas comienzan movimientos favorables. Una racha donde el dinero parecía entrar por una puerta y salir corriendo por la ventana empezará a estabilizarse. Podría presentarse una oportunidad para generar un ingreso adicional, recuperar una cantidad pendiente o acomodar mejor ciertos gastos. No significa que mañana despertarás nadando entre billetes como Rico McPato; significa que finalmente podrás comenzar a respirar si administras con inteligencia. Lo que llegue extra no lo conviertas inmediatamente en compras innecesarias.
Se visualizan fiestas, reuniones y ambiente donde podrías terminar más contento que político en quincena. Diviértete, pero conoce tus límites porque entre copa y copa se te puede aflojar la lengua y terminar confesando cosas que deberían permanecer guardadas. También existe posibilidad de que una amistad termine compartiendo algo más que la botana contigo. La química podría ponerse bastante sabrosa y acabar entre sábanas. Si ambos son adultos, están de acuerdo y saben qué quieren, adelante, pero cuídense y hablen claro para que después nadie amanezca creyéndose protagonista de novela romántica cuando solamente fue una noche de calentura.
Emocionalmente podrías atravesar algunos días de cansancio, desmotivación o ganas de mandar todo a la chingada. No conviertas una mala racha en una sentencia sobre tu vida completa. Has soportado situaciones que hace algunos años probablemente te hubieran derrumbado y esa fortaleza no apareció por casualidad. Cada fregadazo te enseñó dónde pisar, a quién creerle y cuándo retirarte.
Precisamente ahí estará uno de tus mayores cambios: ya no necesitas esperar hasta tocar fondo para tomar decisiones. Si un lugar te incomoda, una persona te desgasta o una situación dejó de tener sentido, muévete antes de terminar emocionalmente hecho trapo de cocina. No tengas miedo de modificar planes solamente porque llevabas mucho tiempo trabajando en ellos. Cambiar de dirección no siempre significa fracasar; algunas veces significa que finalmente dejaste de hacerte pendejo.
En trabajo o proyectos aparecerá una posibilidad distinta a lo acostumbrado. Analízala sin miedo y sin contarle tus movimientos a medio mundo. Podría ser precisamente el cambio que necesitabas para romper una etapa de estancamiento.
Escorpión, durante septiembre atrévete a hacer aquello que antes pospusiste por miedo al qué dirán. La gente hablará si lo haces, si no lo haces y hasta si te quedas parado mirando. Así que deja de administrar tu existencia conforme a opiniones ajenas. La vida es demasiado corta para gastarla tratando de mantener contentos a quienes ni cooperan para tus tortillas. Haz lo que te corresponda, cuida las consecuencias y disfruta más. Porque algunas veces duele equivocarse, sí, pero duele mucho más llegar tarde y descubrir que por andar pidiendo permiso te quedaste con las ganas.