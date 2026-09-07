Pamela Anderson recuerda su diagnóstico de hepatitis C como “una sentencia de muerte”

La actriz y activista Pamela Anderson ofreció un emotivo discurso durante la Gala amfAR 2026, organización dedicada a combatir el VIH/sida y la hepatitis C, celebrada el domingo en Venecia, Italia, donde recordó el duro momento en que recibió el diagnóstico de hepatitis C a finales de los años 90, cuando aún no existía cura para esa enfermedad.

Según informó Variety, Anderson, de 59 años, confesó ante los asistentes:

"Fue una sentencia de muerte. Eso fue lo que me dijo mi médico: que probablemente me quedaban unos 10 años de vida". Pamela Anderson

La estrella de “Baywatch” admitió que aquella noticia marcó sus decisiones posteriores y que su mayor temor no era la muerte en sí, sino “lo que pudiera pasarles a mis hijos pequeños”, en referencia a sus dos hijos, Brandon Thomas (30) y Dylan Jagger (28), fruto de su matrimonio con el baterista Tommy Lee.

¿Cómo contrajo el virus?

Anderson ya había revelado en el pasado que contrajo el virus al compartir una aguja de tatuaje con su entonces esposo, con quien estuvo casada entre 1995 y 1998. Afortunadamente, en 2011 se aprobaron los medicamentos para curar la hepatitis C, y en 2015 la actriz quedó libre de la enfermedad.

Sin embargo, el tratamiento tuvo un alto costo: “Me costó todo lo que tenía ahorrado”, confesó.

A pesar de su recuperación, Anderson aseguró que la experiencia dejó secuelas emocionales. “Mi experiencia de vergüenza y culpa fue también un viaje inconsciente que permanece conmigo y me atormenta. Y al igual que el abuso sexual que sufrí de niña, sentía como si estuviera grabado en mi frente: mercancía dañada”, explicó.

En su discurso, la actriz dejó claro que no se considera una víctima: “Soy una vencedora. Soy fuerte y capaz, más de lo que jamás hubiera imaginado. No soy la damisela en apuros, por muy fácil que parezca ese papel”.

Durante el evento benéfico, organizado para recaudar fondos para la investigación contra el sida, Anderson fue galardonada con el Premio al Valor. La actriz, que también protagoniza “Naked Gun”, compartió su diagnóstico por primera vez en 2002 y, antes de curarse, declaró a People en 2015 que no presentaba síntomas y llevaba una vida normal.

Seguir leyendo:

· Pamela Anderson afirma que no fue llamada para el reboot de “Baywatch”

· Pamela Anderson reveló la verdad sobre su relación con Liam Neeson

· Adiós al rubio: Pamela Anderson sorprendió con un nuevo look