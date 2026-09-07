Tres hombres son apuñalados en Nueva York horas antes del desfile West Indian American Day

Tres hombres fueron apuñalados la madrugada de este lunes en Crown Heights, Brooklyn, horas antes del inicio del J’Ouvert Festival y del West Indian American Day Parade, una de las mayores celebraciones de la cultura caribeña en Nueva York.

Los ataques ocurrieron cerca de la ruta de las festividades y con aproximadamente 30 minutos de diferencia, de acuerdo con información de la policía. Uno de los tres hombres, de 32 años, permanece en condición crítica, mientras que los otros dos, de 23 y 36 años, se encuentran estables.

Hasta el momento no se han realizado arrestos y las autoridades no han establecido públicamente el motivo de las agresiones ni han confirmado que los apuñalamientos estén directamente relacionados con las celebraciones.

Dos incidentes ocurridos antes del inicio del desfile

El primer incidente ocurrió alrededor de las 5:48 a. m., cuando agentes acudieron a la zona de Carroll Street y Utica Avenue tras recibir un reporte de apuñalamiento.

En el lugar encontraron a un hombre de 23 años con una herida en el cuello y a otro de 36 años con una lesión en el rostro, según el NYPD. Ambos fueron trasladados a Kings County Hospital para recibir atención médica.

Aproximadamente 30 minutos después, cerca de las 6:12 a. m., los agentes respondieron a otro reporte en las inmediaciones de Utica Avenue y President Street. Allí localizaron a un hombre de 32 años con una herida de arma blanca en el cuello.

El hombre fue llevado al mismo hospital y permanecía en condición crítica, de acuerdo con los primeros reportes policiales.

La policía continúa investigando si los dos hechos están relacionados.

Los ataques ocurrieron mientras comenzaba el J’Ouvert

Los apuñalamientos se produjeron a pocos bloques de las actividades del J’Ouvert, una celebración que marca el comienzo de las festividades del carnaval caribeño en Brooklyn.

El evento estaba programado para comenzar a las 6:00 a. m. y extenderse hasta las 11:00 a. m., antes del inicio del West Indian American Day Parade.

El desfile principal estaba previsto para comenzar a las 11:00 a. m. en Eastern Parkway y congregar a cientos de miles de personas.

Aunque la proximidad temporal y geográfica de los apuñalamientos generó preocupación, no se ha confirmado que las víctimas participaran en las celebraciones ni que los ataques estuvieran vinculados al evento.

La investigación permanece abierta.

El NYPD desplegó miles de policías

Los incidentes ocurrieron en medio de uno de los mayores operativos de seguridad del año para el Departamento de Policía de Nueva York.

El NYPD anunció el despliegue de miles de agentes desde la noche del domingo y durante todo el lunes en las rutas del desfile y en los vecindarios cercanos. La comisionada Jessica Tisch señaló que se trata de uno de los mayores dispositivos policiales de la institución durante este periodo.

Para el J’Ouvert se habilitaron 13 puntos de acceso controlado, donde los asistentes serían sometidos a controles de seguridad. Entre los artículos prohibidos en las áreas revisadas se encuentran armas, alcohol, drones, mochilas y bolsos grandes.

El operativo también contempla unidades de emergencia, perros policiales, equipos antiterroristas, personal de inteligencia, drones y otros recursos para vigilar las concentraciones y responder ante posibles incidentes.

El desfile terminará más temprano este año

Las autoridades también modificaron el horario del West Indian American Day Parade como parte de las medidas de seguridad.

Este año, el desfile comenzó a las 11:00 a. m. y está previsto que termine puntualmente a las 5:30 p. m., una decisión que el NYPD relacionó con los episodios de violencia registrados durante las celebraciones anteriores.

Durante el evento de 2025 se produjeron tres tiroteos en las inmediaciones de la ruta, alrededor de las 5:35, 6:15 y 6:30 p. m., que dejaron seis personas heridas por disparos. El NYPD tuvo que interrumpir las celebraciones debido a esos hechos.

La policía señaló que el adelanto del cierre busca reducir la exposición a incidentes violentos durante las horas posteriores al desfile.

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