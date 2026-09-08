Empleado de un restaurante en Missouri le disparó a una niña de 14 años en la pierna durante una discusión

Una adolescente de 14 años resultó herida de bala en una pierna después de que una disputa iniciada en un restaurante Jimmy John’s de St. Louis, Missouri, terminara con varios disparos contra el vehículo en el que viajaba la menor, según la policía y documentos judiciales.

El supuesto atacante fue identificado como Adam White, de 27 años, quien trabajaba en el restaurante donde comenzó el enfrentamiento. Las autoridades lo arrestaron y enfrenta varios cargos por delitos graves.

El Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis informó que la adolescente recibió el disparo poco antes de las 6:00 p. m. del sábado, cerca de la intersección de Vandeventer y Laclede avenues.

La menor fue trasladada a un hospital local, donde permanecía en condición estable, según las autoridades.

Shortly before 6 p.m., District 4 and District 5 officers responded to the area of Vandeventer and Laclede for a shooting involving a 14-year-old girl. Officers located the girl inside a vehicle suffering from a gunshot wound to her leg. She was transported to a hospital and is? pic.twitter.com/5FRYIfnO9m — St. Louis Metropolitan Police (@SLMPD) September 6, 2026

La discusión continuó hasta el estacionamiento

De acuerdo con la investigación preliminar, el conflicto comenzó por un desacuerdo entre la madre de la adolescente y varias personas relacionadas con el Jimmy John’s ubicado en la cuadra 3800 de Laclede Avenue.

La relación de la madre con el restaurante todavía está siendo investigada, señaló la policía.

Posteriormente, el novio de la mujer llegó al establecimiento acompañado de la adolescente. La situación se intensificó y White habría terminado involucrado en una discusión verbal con una exempleada.

Según los documentos judiciales, el enfrentamiento continuó en el estacionamiento.

La exempleada, su novio y la adolescente subieron entonces a un vehículo para abandonar el lugar.

Disparó contra el vehículo cuando se alejaba

Los fiscales alegan que White abrió fuego cuando el automóvil comenzaba a alejarse.

El acusado habría disparado varias veces contra la parte trasera del vehículo, y uno de los proyectiles alcanzó a la adolescente en la pierna izquierda.

Los investigadores encontraron posteriormente daños compatibles con impactos de bala en la cajuela del automóvil.

La policía no indicó que la menor fuera el objetivo específico del ataque.

El acusado habría admitido los disparos

Según los documentos judiciales, White abandonó inicialmente el lugar, pero posteriormente regresó y fue detenido.

Después de ser informado de sus derechos Miranda, el hombre habría reconocido ante los detectives que disparó contra el vehículo.

También habría dicho a los investigadores que dejó el arma utilizada en su vivienda.

Las autoridades no han informado públicamente qué provocó exactamente la disputa ni si existía algún conflicto previo entre las personas involucradas.

White enfrenta cargos de agresión en primer grado, acción delictiva armada, uso ilegal de un arma y poner en peligro a un menor en primer grado, entre otros delitos graves.

Un juez ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial.

La investigación permanece abierta y las autoridades no han informado de otros heridos relacionados con el tiroteo.

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