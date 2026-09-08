Senadora de Baja California niega posible acuerdo con EE.UU. a cambio de información

La senadora con licencia de Morena por Baja California, Julieta Ramírez Padilla, negó los señalamientos sobre una supuesta negociación con autoridades de Estados Unidos para colaborar en una investigación y obtener algún beneficio procesal.

La controversia comenzó después de que el sitio N+ difundiera un reportaje en el que sostiene que Ramírez mantiene conversaciones con autoridades estadounidenses, y que habría aceptado participar en una reunión con fiscales federales y agentes de ese país para determinar si podía proporcionar información considerada confiable.

De acuerdo con el medio citado, tuvo acceso a un documento identificado como “proffer agreement”, presuntamente relacionado con Ramírez y la oficina de la fiscalía del condado de San Diego.

El documento establecería que la entonces senadora con licencia participaría en una reunión para ofrecer información y que cualquier eventual beneficio quedaría a consideración de la fiscalía federal estadounidense.

La senadora por Baja California, Julieta Ramírez, quien pidió licencia para buscar la candidatura de Morena al gobierno de esa entidad, está en negociaciones para entregar información y colaborar con el Departamento de Justicia de EE. UU. Un trabajo de N+ Focus. #EnPunto con? pic.twitter.com/SrxTWrG3Z5 — NMás (@nmas) September 8, 2026

El supuesto acuerdo no especifica públicamente qué delito o delitos estarían bajo investigación. El medio también explicó que un proffer agreement es un mecanismo mediante el cual una persona investigada o un testigo puede proporcionar información a los fiscales bajo determinadas condiciones, entre ellas que las declaraciones entregadas no sean utilizadas directamente en su contra en un eventual juicio.

Ramírez acusa una campaña de “guerra sucia”

Tras la publicación del reportaje, Julieta Ramírez reaccionó en redes sociales y rechazó los señalamientos. La legisladora con licencia calificó la información como un nuevo episodio de “guerra sucia” en su contra.

“¡Semana nueva, mitote nuevo!”, escribió en X, en un mensaje en el que también cuestionó al medio que difundió la investigación.

Exijo a @nmas, apelando a su “ética periodística”, que presenten el documento supuestamente firmado por una servidora para convertirme en “testigo”.



Spoiler: no lo tienen porque no existe. — Julieta Ramírez (@JulietaRamirezP) September 8, 2026

La respuesta de Ramírez se produce mientras busca encabezar la candidatura de Morena al Gobierno de Baja California para las elecciones de 2027. La senadora solicitó licencia al Senado el pasado 17 de junio y actualmente disputa la candidatura interna con Ismael Burgueño, expresidente municipal de Tijuana.

El caso también revive versiones previas sobre la situación migratoria de Ramírez en Estados Unidos. La propia legisladora había rechazado anteriormente que las autoridades estadounidenses le hubieran retirado su visa y sostuvo públicamente que contaba con el documento vigente. En agosto incluso mostró físicamente su visa durante un acto público.

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