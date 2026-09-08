Trump recuerda el 11-S y advierte que EE.UU. utilizará “todo su poder” para impedir otra tragedia terrorista

Durante un acto conmemorativo celebrado en La Elipse, frente a la Casa Blanca, Trump describió aquella jornada como “un día como ningún otro” y aseguró que los estadounidenses nunca deben olvidar a quienes murieron ni a los socorristas que respondieron a los ataques. “Nadie podría siquiera imaginar que algo así pueda volver a suceder, y vamos a usar todo nuestro poder para asegurarnos de que no ocurra”, afirmó el mandatario.

El evento fue organizado por la Fundación Tunnel to Towers, que apoya a familiares de policías, bomberos y militares que murieron como consecuencia de los ataques. En el lugar fue colocada una enorme viga de acero recuperada de la Torre Sur del World Trade Center.

"America is blessed with a strength no fire can consume, no evil can conquer, and no terror can destroy."



President Trump delivers remarks at the White House to honor those we lost on September 11, 2001. ???? pic.twitter.com/fxU7VrNCfO — The White House (@WhiteHouse) September 8, 2026

Una viga de acero como símbolo del 11-S

La pieza, de aproximadamente 6.4 metros de largo y casi 7,700 kilogramos, forma parte de la gira Steel Across America y posteriormente será trasladada a Nueva York para una procesión en memoria del bombero Stephen Siller, quien murió mientras respondía a los ataques.

Trump utilizó la estructura como símbolo de la resistencia estadounidense. “Este trozo de acero maltrecho que vemos hoy aquí en la Elipse es un recordatorio de que Estados Unidos está bendecido con una fuerza que ningún fuego puede consumir, ningún mal puede vencer y ningún terror puede destruir”, dijo.

El presidente también recordó que observó las primeras imágenes de los ataques después de haber contemplado una mañana que parecía normal. “El mundo ha cambiado para siempre”, relató que pensó entonces. Entre los asistentes estuvo el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien sobrevivió porque llevó a su hijo a la escuela aquella mañana y llegó tarde a su oficina en el World Trade Center. Lutnick perdió a su hermano Gary y a más de 650 empleados de Cantor Fitzgerald.

President Trump at Tunnel to Tower's Steel Across America event: "On 9/11 nearly 3,000 precious souls were stolen from us, killed by evil terrorists at the World Trade Center, the Pentagon, and on Flight 93.



All of these years later, we gather on another Tuesday morning in? pic.twitter.com/N8qTd0rEf0 — Townhall.com (@townhallcom) September 8, 2026

Trump vincula el 11-S con la amenaza de Irán

El discurso también tuvo un componente de seguridad nacional. Trump recordó que Estados Unidos se encuentra actualmente en guerra con Irán y reiteró que Teherán no tendrá acceso a un arma nuclear. “Nunca olvidaremos a quienes perdimos y nunca olvidaremos a los héroes inmortales del 11 de septiembre de 2001”, afirmó Trump antes de referirse al conflicto con Irán.

El mandatario también rindió homenaje a Jeffrey Palazzo, bombero de Nueva York fallecido durante los ataques, y a Welles Crowther, conocido como el “hombre del pañuelo rojo” por ayudar a rescatar a varias personas. La madre y la hermana de Crowther recibieron durante la ceremonia el máximo honor civil del país.

Trump tiene previsto participar el viernes en las ceremonias por el 25 aniversario en el memorial del Pentágono, otro de los lugares atacados el 11 de septiembre. Su decisión de no acudir a la Zona Cero de Nueva York ha generado especulaciones. Algunos medios señalaron que la ausencia estaría relacionada con las restricciones a discursos políticos en el memorial, aunque la Casa Blanca ha rechazado esa explicación.

Con las ceremonias de esta semana, Trump busca recordar una de las jornadas más dolorosas de la historia reciente de Estados Unidos, mientras utiliza el aniversario para insistir en su mensaje de seguridad nacional y en la necesidad de evitar que una amenaza terrorista o nuclear vuelva a poner al país en peligro.

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