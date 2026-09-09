Arranca el rodaje de “Emergencias. Unidad de Vida” con Ana Brenda como protagonista

La actriz Ana Brenda Contreras se ha embarcado en su nueva aventura profesional de la mano de Telemundo; se trata del melodrama “Emergencias. Unidad de Vida”, donde compartirá créditos con Erick Elías y Geraldine Bazán.

De acuerdo con la televisora, las grabaciones para este melodrama ya dieron inicio y el claquetazo oficial reunió a todo el elenco, así como a Javier Pons, Chief Content Officer y Head of Telemundo Studios.

Este último brindó unas palabras en las que expresó su orgullo de llevar a las pantallas una nueva historia de la mano de los productores Nicolas Di Blasi y Luis Sierra.

“Estamos muy emocionados de iniciar la producción de ‘Emergencias. Unidad de vida’, una historia poderosa que reúne a un extraordinario elenco y gran equipo creativo”, resaltó ante los medios.

Uno de los puntos clave de su mensaje destacó la presencia de amplias personalidades como parte del elenco oficial. Y es que además de Ana Brenda, Erick Elías y Geraldine Bazán, el reparto está compuesto por Ana Belena, Rodolfo Salas, Elizabeth Gutiérrez, Laura Flores, Mónica Dionne y David Palacio.

“Esta serie cuenta con algunas de las figuras más destacadas de la televisión en español, quienes darán vida a una historia que nos permite explorar la intensidad del mundo médico a través de relaciones y temas que conectan con las experiencias y emociones de los hispanos en los Estados Unidos“, destacó.

De acuerdo con Telemundo, “Emergencias. Unidad de Vida” se trata de “un drama de alto impacto, lleno de giros inesperados, pasiones prohibidas y dilemas éticos, donde el desafío de salvar vidas se entrelaza con al amor, la familia y las convicciones personales”.

La fecha de estreno de la historia está programada para el 2027, a través de la señal de Telemundo.

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