Irán afirma que atacó buques y base de EE.UU.; Pentágono rechaza daños en sus destructores

El Pentágono rechazó este miércoles las afirmaciones de Irán de que sus fuerzas atacaron dos destructores de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, mientras Teherán aseguró haber golpeado embarcaciones estadounidenses, petroleros y una instalación militar con presencia de tropas estadounidenses en Jordania.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) calificó de “totalmente falsa” la versión iraní sobre los ataques contra sus buques de guerra y aseguró que ninguna embarcación de la Marina estadounidense fue alcanzada.

“Ningún buque de guerra de la Marina de EE.UU. ha sido alcanzado; todos los intentos de ataque de la Guardia Revolucionaria iraní fracasaron”, señaló Centcom en un mensaje publicado en X. La disputa ocurre mientras Washington y Teherán intercambian ataques y aumentan la presión militar alrededor de una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

? CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) forces have claimed they struck two U.S. Navy destroyers operating in the Middle East. This is completely FALSE.



? FACT: No U.S. Navy warship has been struck; all IRGC attempted attacks failed. Meanwhile, U.S. forces? pic.twitter.com/yfC4OcwZ1f — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 9, 2026

Irán asegura haber golpeado objetivos estadounidenses

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que sus fuerzas atacaron dos embarcaciones estadounidenses y ocho petroleros en el estrecho de Ormuz, además de otros 10 barcos que, según su versión, intentaban atravesar una zona considerada “prohibida e insegura”. El grupo militar aseguró que los dos buques estadounidenses sufrieron “importantes daños” y sostuvo que las operaciones fueron una respuesta a los ataques de Washington contra cinco petroleros iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán.

Teherán también informó del lanzamiento de misiles contra la base Al Azraq, en Jordania, donde hay presencia militar estadounidense. Sin embargo, el Ejército jordano afirmó que destruyó 18 misiles iraníes dirigidos contra su territorio y que otros dos cayeron en “zonas despobladas”.

La Guardia Revolucionaria no presentó detalles adicionales ni pruebas independientes que permitieran confirmar los daños que atribuyó a sus ataques.

??BREAKING: Three Oil Tankers have been confirmed Hit by Iran near Dubai, Kuwait, and Qatar



At least Eight Oil Tankers were Targeted by Iran, so the number could Increase. pic.twitter.com/8cM7hNtsor — Iran Flash News (@FlashWireNews) September 9, 2026

Washington eleva la presión sobre los petroleros iraníes

Mientras rechazaba las declaraciones de Teherán, Centcom aseguró que las fuerzas estadounidenses han “destruido con éxito” 10 buques cisterna iraníes durante la última semana. De acuerdo con Washington, esas embarcaciones formaban parte de una “red clandestina multimillonaria” destinada a generar recursos para el gobierno iraní. “Irán no puede protegerlas”, advirtió el mando militar estadounidense.

Estados Unidos mantiene además un cerco sobre puertos y embarcaciones iraníes, en una estrategia destinada a presionar la economía de la República Islámica.

El estrecho de Ormuz permanece como uno de los principales puntos de conflicto. Irán lo bloqueó tras el comienzo de la guerra el 28 de febrero, afectando una vía fundamental para el transporte internacional de petróleo y mercancías.

Aunque Estados Unidos había conseguido restablecer parcialmente el tráfico mediante una ruta meridional cercana a Omán, el aumento de las hostilidades ha reducido nuevamente el movimiento marítimo, según datos de la consultora Kepler. La confrontación llega mientras el conflicto entra en su séptimo mes y las perspectivas de un acuerdo de paz continúan estancadas.

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