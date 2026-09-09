“Me lo arrebataron injustamente”: madre de bebé asesinado durante ataque armado en Sinaloa exige justicia

La muerte de un bebé de apenas un año y cuatro meses, víctima de un ataque armado ocurrido el pasado sábado en Culiacán, generó indignación y volvió a poner en el centro del debate la violencia que afecta a la población infantil en Sinaloa.

El menor, identificado como Juan Alejandro, perdió la vida luego de que sujetos armados dispararan contra varias personas en la capital sinaloense. El ataque dejó tres personas fallecidas y dos más heridas de gravedad.

El pequeño fue trasladado de emergencia a las instalaciones de la Cruz Roja en Culiacán, donde finalmente se confirmó su muerte a consecuencia de una herida de bala en el cráneo, según informó el diario La Jornada.

Madre exige justicia

Tras el asesinato de su hijo, Alejandra Armenta, madre del menor, utilizó las redes sociales para exigir justicia y rechazar que la tragedia de su familia sea simplemente explicada como una consecuencia de la violencia que atraviesa el estado.

La madre sostuvo que ella y su esposo son personas humildes y honradas, y lamentó que su hijo haya sido privado de la vida pese a ser ajeno a cualquier actividad delictiva.

? Un niño de solo 1 año y 4 meses perdió la vida tras quedar atrapado en una balacera afuera de su propia casa en Culiacán. ?? Su madre, Alejandra Armenta, exige justicia para las víctimas inocentes. ?#PorLaMañana con Manuel Feregrino (@ConFeregrino). pic.twitter.com/K7fsgNfrYl — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 9, 2026

Su mensaje provocó numerosas muestras de solidaridad y reclamos hacia las autoridades por la situación de inseguridad que enfrenta Culiacán.

Hasta el momento, las autoridades no habían establecido oficialmente el móvil del ataque.

Violencia alcanza a menores

El asesinato del pequeño Juan Alejandro generó también pronunciamientos de representantes políticos y llamados a revisar las estrategias de seguridad en Sinaloa.

La diputada local Paola Gárate cuestionó públicamente qué más debe ocurrir para que las autoridades reconozcan la gravedad de la situación, mientras que la senadora Paloma Sánchez lamentó que la violencia esté afectando a niños y jóvenes.

El caso se suma a otros episodios recientes en Culiacán en los que menores han resultado heridos por armas de fuego.

La exigencia de la familia de Juan Alejandro permanece centrada en obtener justicia y esclarecer quiénes fueron los responsables del ataque que terminó con la vida del menor.

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