Nueva regla de basura en NYC ya tiene multas: razones por las que pueden pagar hasta $200

La nueva etapa del plan de Nueva York para sacar las bolsas de basura de las aceras ya comenzó a tener consecuencias económicas. Desde el 8 de septiembre de 2026, el Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York (DSNY) empezó a aplicar multas a propiedades de 1 a 9 unidades residenciales que no utilicen los NYC Bins oficiales para sacar la basura.

La obligación de usar estos recipientes comenzó el 1 de junio, pero hasta el 7 de septiembre existió un período de advertencia. Ahora, quienes incumplan pueden recibir una citación.

De cuánto son las multas

Las sanciones aumentan con cada infracción:

$50 por la primera.

$100 por la segunda.

$200 por la tercera y las siguientes.

Los recipientes deben tener una capacidad de 55 galones o menos, tapa segura y ser suficientes para contener toda la basura producida por el edificio.

Quiénes están obligados a usar los NYC Bins

La regla alcanza principalmente a propietarios y administradores de casas unifamiliares, viviendas de dos familias y edificios residenciales de hasta 9 unidades.

También incluye ciertos edificios de uso especial que reciben recolección del DSNY, como agencias municipales, organizaciones sin fines de lucro, lugares de culto y oficinas profesionales ubicadas en edificios residenciales.

En la práctica, la responsabilidad de contar con los recipientes adecuados recae en propietarios y administradores, no automáticamente en cada inquilino.

¿También hay que usar los botes oficiales para reciclaje y compostaje?

No. El NYC Bin oficial es obligatorio para la basura común. Para reciclaje, pueden seguir utilizándose otros recipientes adecuados o bolsas plásticas transparentes, mientras que el compost puede colocarse en un recipiente con tapa correctamente identificado.

Nueva York vende recipientes oficiales específicos para reciclaje y compostaje, pero su compra no es obligatoria.

Dónde comprar los nuevos botes

Los NYC Bins están disponibles en las tiendas Home Depot de los cinco boroughs. También se pueden pedir para entrega mediante servicios como DoorDash, Instacart o Uber Eats.

Hay tres tamaños principales para basura:

25 galones, recomendado para propiedades con poco espacio o poca generación de residuos;

35 galones, pensado para viviendas pequeñas o unifamiliares;

45 galones, recomendado para edificios con varias unidades.

El modelo de 45 galones puede contener aproximadamente cuatro bolsas de basura de cocina, según el DSNY.

Por qué Nueva York impuso esta regla

El objetivo es reducir las tradicionales montañas de bolsas negras que permanecen durante horas en las aceras y dificultar que las ratas accedan a los residuos.

Los recipientes oficiales son resistentes a roedores y están preparados para los sistemas mecánicos que el DSNY está incorporando a sus camiones recolectores. La ciudad asegura que cerca de 1 millón de NYC Bins ya estaban en uso a comienzos de 2026.

El plan no terminará en los edificios pequeños. Nueva York también está avanzando con recipientes estacionarios para propiedades residenciales más grandes, dentro de un proyecto que busca containerizar progresivamente la basura de toda la ciudad.

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