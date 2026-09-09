¿Quiénes serán los artistas invitados en la residencia de Shakira en España?

Shakira reveló los primeros detalles del ambicioso elenco de artistas invitados que formarán parte de “Es Latina”, su esperada residencia de 12 conciertos en Madrid dentro del marco de la gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”.

La propuesta busca convertir a la capital española en el epicentro cultural del mundo hispanoamericano a través de una experiencia inmersiva sin precedentes.

Entre las figuras confirmadas destacan referentes de la música española como la cantautora Amaia, el artista de pop folk Guitarricadelafuente y el virtuoso guitarrista flamenco Yerai Cortés. La representación internacional y urbana estará liderada por la cantante y rapera argentina Nathy Peluso, la cantautora puertorriqueña Gale, la revelación catalana Lia Kali y la promesa colombiana Aria Vega, entre otros talentos.

La programación musical fue concebida para reflejar la diversidad de géneros, generaciones y sensibilidades que definen la latinidad contemporánea, uniendo pop, flamenco, sonidos urbanos y folclore a lo largo de las distintas jornadas.

Los espectáculos tendrán lugar en el reciento Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde, que fue acondicionado para albergar el “Estadio Shakira” y el ambicioso complejo “Macondo Park”.

Este último espacio funcionará como una ciudad efímera de 15 hectáreas dedicada al arte, la gastronomía, la moda y la literatura. Allí se ofrecerán 12 horas diarias de actividades paralelas, permitiendo a los asistentes disfrutar de actuaciones de teloneros, exposiciones y talleres desde horas antes del show principal.

Con este despliegue, la intérprete de “Puntería” busca reafirmar que la identidad latina trasciende fronteras geográficas. “Queremos celebrar qué bien nos quedó estar tan mezclados”, expresó la artista sobre el proyecto.

Además de la extensa lista de teloneros y expositores confirmados, la organización anticipa sorpresas especiales y colaboraciones en el escenario principal junto a la barranquillera durante cada una de las doce noches.

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