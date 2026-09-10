Aylín Mujica respalda a Ninel Conde tras la polémica por comentario en “Top Chef VIP”

Aylín Mujica rompió el silencio sobre la polémica que se originó en redes sociales tras un presunto comentario en el que Ninel Conde se habría referido a ella como “panteonera”, esto a solo unas semanas de haberle dado el último adiós a su hijo Mauro Menéndez.

De cara a la polémica que volvió al “Bombón Asesino” el blanco de críticas, Mujica decidió enviar un contundente mensaje en el que dio su versión de los hechos y afirmó no dudar de la palabra de Ninel Conde.

“Yo no puedo desconfiar de esta mujer que nos tenemos tanto cariño. Sacaron de contexto lo que dijo, así que nada que ver”, se le escucha decir a la cubana en el video difundido desde las redes sociales de Conde.

“Desde el primer día que regresé cuando me pasó la desgracia siempre ha estado para mí”, recalcó.

Por su parte, Ninel se dijo agradecida por el voto de confianza que su compañera en “Top Chef VIP” le otorgó: “Te amo y cuentas con mi apoyo siempre y sabes que aquí estoy para ti. Gracias por saber y creer en la realidad”, señaló.

Las palabras de Aylín Mujica surgen luego de que Ninel Conde lanzara un comunicado donde aclaró la situación y apuntó a que sus palabras fueron sacadas de contexto gracias a la edición del programa.

“Quiero dejar absolutamente claro que jamás fue dirigido a Aylín y mucho menos hacia su hijo y hacia la pérdida tan terrible que está viviendo. Yo soy madre, sería incapaz de utilizar esos términos para referirme a esa situación”, indicó desde sus redes sociales.

La famosa finalizó diciendo: “Lamento mucho que la edición haya podido causar esa impresión y considero necesario aclararlo porque respeto a mi compañera, a la memoria de su hijo y también a quienes vieron el programa. Me parece muy triste que se editen cosas que parezcan sacarse de contexto. Ya estoy hablando con los productores. Estoy muy consternada”.

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