Mikel Arriola utiliza el éxito comercial del Tri para disfrazar el resultado mundialista
Arriola aprovechó el dineral y el impacto que genera el Tricolor para disfrazar los resultados reales y vender un torneo como histórico
Todavía con la resaca y la emoción de que la FIFA puso a México en el noveno lugar del pasado Mundial 2026, Mikel Arriola se voló la barda durísimo. El mandamás del fútbol mexicano andaba tan agrandado este jueves que, sin un gramo de pena, presumió que el Tricolor quedó mejor parado que potencias reales como Brasil, Alemania y Países Bajos. ¡Háganme el favor!
Todo este rollo mareador que soltó el directivo se dio durante la pasarela para presentar a Rafael Márquez como el nuevo maquinista de la Selección para el proceso hacia 2030. Ahí, la plana mayor del fútbol nacional intentó colgarse la medalla de una supuesta participación histórica que, si le rascamos tantito a los números frijoleros, en la realidad no pasó de ser más de lo mismo.
El discurso de Arriola traía tanto desparpajo y verbo que pintó a México como si fuera el mismísimo Brasil del 70. Todo gracias a las cinco victorias en seis partidos, presumiendo que la portería se mantuvo en cero casi todo el tiempo y que nos fuimos con un diferencial chido de diez goles a favor y solo tres en contra. Pura matemática alegre para maquillar la verdad.
La trampa del directivo fue subirse al tren de la exageración y aprovechar el boom del Tri en taquilla, comerciales, ratings y redes sociales. Lo que se le olvidó mencionar en su bonita presentación es que en la primera fase nos tocó pura víctima de bajo calibre: Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, más un Ecuador en dieciseisavos que ni de chiste huele el top 20 de la FIFA. Así cualquiera se siente campeón.
Porque a la hora de la verdad, cuando Inglaterra nos puso la prueba de fuego, fue donde la puerca torció el rabo. Ahí se acabó el encanto, nos despacharon con un 3-2 y nos dejaron con el eterno sabor de boca de que jugamos como nunca y perdimos como siempre, por más rímel y maquillaje que Arriola le quiso poner a los números mundialistas del “Vasco” Aguirre.
Seguir leyendo:
– Rafael Márquez toma el banquillo de la Selección Mexicana acompañado por un ejército europeo
– El Machín Edson Álvarez amenaza con demandas tras verse embarrado en un chisme pesado
– Gianni Infantino si cuenta con el apoyo de grandes leyendas del fútbol mundial