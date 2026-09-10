El guardaespaldas de Messi le saca los trapitos al sol a Lewandowski en la cancha

Ya nos la sabemos: en la cancha el lenguaje fluye más rápido que el balón y los futbolistas no se guardan nada. Esta vez, el que se puso muy salsa fue Rodrigo De Paul, el mediocampista del Inter Miami, quien no dudó en cantarle sus verdades y presumirle sus blasones al mismísimo Robert Lewandowski en pleno partido contra el Chicago Fire.

Resulta que el argentino —campeón en Qatar y recién coronado en el Mundial de 2026— se enganchó en un verdadero “toma y daca” de palabras con el polaco. Dicen las malas lenguas que el autoproclamado “guardaespaldas de Messi” le restregó en la cara al europeo que él ya tiene en su vitrina la gloria de Qatar 2022 y la Copa América 2025. ¡Casi nada el muchacho!

????| Rodrigo de Paul to Robert Lewandowski:



"Who are you? DUMMY! I have won 2 Copa America's and 1 World Cup, and you?!" pic.twitter.com/LZJmL2ifXc — CentreGoals. (@centregoals) September 10, 2026

Lo chistoso del asunto no fue el empujón, sino la soberbia tan desmenuzada que soltó De Paul en pleno calentón. Todo empezó porque el ex del Barcelona traía pique y se empezó a empujar con Ian Fray. Al ver que a su compañero le querían picar la cresta, De Paul saltó como resorte a dar la cara.

Hubo manoteo, pechito con pechito y, aunque no llegaron a los guamazos, el chisme estuvo sabroso. Según la prensa argentina, Rodrigo se le plantó al polaco y le soltó un finísimo: “¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo, ¿vos?”.

El momento quedó grabado en video y lo mejor de todo fue la cara de Lewandowski, que nomás se le quedó viendo con una risita de “a este qué mosca le picó” y no le contestó ni pío.

MARIANO CLOSS LIQUIDÓ A RODRIGO DE PAUL



"Líder es Messi. Lo otro es impostado. Lewandowski tiene una carrera que no tiene De Paul, individualmente hablando. Esto no es tenis. Los títulos se consiguen en grupo. Los suplentes que no entraron también son campeones del mundo". https://t.co/306hSG6s54 pic.twitter.com/eC1ZctTr9s — MDZ Mendoza (@mdz_radio) September 10, 2026

¿Y cómo quedó la reta?



Al final, tanto brinco quedó en tablas. Aunque Lewandowski madrugó metiendo el primero al minuto 10 en el Soldier Field, al 48 apareció Casemiro para rescatar el barco del Inter Miami, sellando un 1-1 que repartió puntos para cada quien.

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