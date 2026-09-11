Trump dice que quiere la Medalla de Honor y bromea con que se la daría él mismo

Durante una visita al Museo Nacional de la Medalla de Honor en Arlington, Texas, el presidente Donald Trump sorprendió a un grupo de veteranos al asegurar que desea recibir la máxima condecoración militar de Estados Unidos y bromear con que él mismo se la otorgaría si tuviera permitido hacerlo.

El comentario ocurrió frente a 15 de los 65 estadounidenses que actualmente viven y han recibido la Medalla de Honor. Trump había acudido al museo como parte de su visita a Texas para participar en la convención republicana de mitad de mandato.

“Me la daría a mí mismo”

Trump planteó el comentario mientras hablaba de los recipientes de la condecoración. Su frase provocó risas entre los asistentes.

“Lo que realmente quiero es la Medalla de Honor del Congreso para mí, la he estudiado y me la otorgaré. No tengo ningún problema, pero no me lo permiten”, dijo Trump.

Después remató la ocurrencia señalando que, de poder hacerlo, serían 16 y no 15 los galardonados presentes en el lugar.

El presidente también anticipó que sus palabras podrían convertirse en noticia y criticó a los que llamó “medios de comunicación de noticias falsas”. En ese momento intentó presentar el comentario como una broma.

“Solo estoy bromeando”, dijo, antes de cambiar nuevamente el tono: “En realidad, no estoy bromeando, me gustaría”.

La escena resulta llamativa por el contexto. El Museo Nacional de la Medalla de Honor está dedicado precisamente a las historias de militares que realizaron actos extraordinarios de valor y sacrificio. Según la propia institución, menos de 4,000 personas han recibido la condecoración desde la Guerra Civil.

Trump no ha servido en las Fuerzas Armadas

El comentario también reavivó la atención sobre la relación de Trump con el servicio militar. El presidente nunca perteneció a las Fuerzas Armadas y obtuvo una exención médica durante la época del reclutamiento para la guerra de Vietnam.

No es la primera ocasión en que Trump hace referencia a su deseo de obtener reconocimientos militares. Sin embargo, esta vez lo hizo precisamente ante veteranos que poseen la Medalla de Honor, una distinción reservada para quienes demuestran un valor extraordinario en combate y arriesgan su vida más allá de lo exigido por el deber.

La visita también tuvo un componente oficial. Trump firmó la ley que autoriza establecer un Monumento Nacional a la Medalla de Honor en el National Mall de Washington, una iniciativa bipartidista dedicada a los integrantes de las Fuerzas Armadas que han recibido la condecoración.

Sigue leyendo: