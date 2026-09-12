El comentario de Gael García Bernal sobre "The Odyssey" que tiene al internet en llamas.

El histrión mexicano Gael García Bernal se volvió el blanco de señalamientos por parte de los internautas como resultado de sus recientes comentarios sobre la adaptación cinematográfica de “The Odyssey”, dirigida por Christopher Nolan.

En una entrevista reciente, el director de “Hombre al Agua” confesó que aún no ha sucumbido ante la tentación de mirar la cinta “The Odyssey” debido a un detalle que se lo impide: el idioma en el que se filmó.

Y es que según sus declaraciones, en su imaginario, el personaje de Odiseo (interpretado por Matt Damon en la película dirigida por Christopher Nolan) siempre habló en otro idioma.

“Me pasa con La Odisea, que es medio sacrílega. No puedo verla porque no puedo ver a Odiseo hablar en inglés. Nunca me lo imaginé en inglés”, dijo sobre la adaptación cinematográfica del poema de Homero.

Estas palabras no tardaron en abrir un acalorado debate en redes sociales en el que algunos de los internautas tacharon a Gael García Bernal de “exagerado” y lo acusaron de intentar sonar “intelectual”.

Gael García Bernal no ha sido el único en expresar su descontento por el idioma y otros detalles dentro de la cinta de Nolan. Otro grupo de fanáticos han cuestionado firmemente la ausencia de figuras como Zeus y Poseidón, dioses centrales en la trama original del escrito.

Estos detalles, además de las críticas al elenco compuesto por Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Tom Holland y Lupita Nyong’o, han hecho que “The Odyssey” se mantenga en la conversación sobre su posible participación en los Premios Oscar del siguiente año.

Y es que expertos en la materia afirman que el filme podría competir en categorías técnicas como: fotografía, diseño de producción, vestuario y edición, dado el deleite visual que Christopher Nolan brindó a través de su pieza.

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