EE.UU. impedirá que más trabajadores extranjeros de Microsoft accedan a la residencia permanente

Bajo el argumento de haber abusado del proceso para contratar empleados extranjeros a través del programa de visas H-1B, ofreciéndoles la posibilidad de lograr la residencia permanente en Estados Unidos, cuando el objetivo real consistía en obtener mano de obra más barata para desarrollar sus proyectos, la administración federal ordenó prohibirle indefinidamente a Microsoft participar en el programa de gestión electrónica de revisiones (PERM) del Departamento de Trabajo.

De hecho, a partir de una investigación encabezada por el grupo de trabajo antifraude, el cual preside James David Vance, se detectó que, el año pasado, Microsoft despidió a cerca de 6,000 trabajadores estadounidenses, mientras que apoyándose en visas H-1B, empleaba a 6,300 extranjeros, lo cual lucía por demás complejo de entender, sobre todo si se toma en cuenta que Donald Trump asumió el reto de priorizar los puestos de trabajo para los estadounidenses.

Al respecto, el segundo hombre de mayor poder en la Casa Blanca, junto con otros altos funcionarios, culparon a la multinacional de recurrir constantemente al extranjero para contratar a empleados con habilidades “hiperespecializadas” garantizándoles inicialmente el visado y posteriormente la residencia permanente, esto a pesar de contar con talento local del cual pudiera echar mano.

“La visa H-1B les permite a estas personas ingresar a Estados Unidos, y luego el programa PERM les brinda la posibilidad de permanecer en el país. Lamentablemente, ninguna empresa en Estados Unidos ha abusado más del sistema que Microsoft.

Vice President JD Vance on the H-1B Visa application process fee:



“The thought there is very clear, if you’re actually bringing a truly elite genius level super specialized person to the United States of America, you’re going to be willing to pay a little bit extra to bring that? pic.twitter.com/RWbHyHsFtA — Vice President JD Vance (@VP) October 8, 2026

El fraude consiste en que, al solicitar este programa, hacen declaraciones que son fundamentalmente ilegítimas y, por lo tanto, ilegales”, expuso el republicano de Ohio.

A manera de réplica, los directivos de Microsoft detallaron en el sitio web de la compañía que 80% de las cerca de 6,000 solicitudes de visa H-1B ligadas a la marca, fueron para empleados existentes y no para contratar a nuevos.

“Ofrecemos a nuestros empleados una de las remuneraciones más altas del sector tecnológico, y nuestros salarios se encuentran entre los más elevados de todas las solicitudes de visa H-1B.

Pagamos a nuestros empleados con visa H-1B lo mismo que a cualquier otro empleado que realice un trabajo comparable” señala el texto.

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