Buscan a un hombre de Louisiana tras hallar cuatro personas muertas y un niño herido

Las autoridades de Louisiana buscan a un hombre de 47 años después de que cuatro personas fueran encontradas muertas y un niño resultara gravemente herido en una zona residencial de Houma.

Kaegan Jude Solet, residente de Houma, fue identificado como persona de interés en los hechos, informó el sheriff de Terrebonne Parish, Tim Soignet.

Los agentes acudieron inicialmente al área de Ashland Drive tras recibir un reporte sobre un menor herido. El niño fue trasladado en avión a un hospital fuera de la zona, donde permanecía en condición crítica pero estable debido a lesiones que el teniente Blake Tabor describió como “extremadamente graves”.

Durante la búsqueda en el sector, los agentes encontraron a cuatro personas muertas dentro de viviendas cercanas.

Las autoridades todavía no han revelado las identidades de las víctimas ni han establecido qué relación tenían entre sí, con el menor o con Solet.

Solet no ha sido acusado por las cuatro muertes

Aunque fue señalado como persona de interés, Solet no ha sido arrestado ni acusado en relación con los cuatro fallecimientos.

Los investigadores tampoco han informado qué desencadenó la violencia ni han determinado públicamente si los ataques ocurrieron dentro de una misma vivienda o en diferentes casas.

Tabor dijo que los agentes creen que Solet podría continuar en el área de Houma, aunque no descartan que haya salido de la zona.

“Estamos utilizando todas las herramientas de investigación que tenemos”, afirmó el funcionario. “Esperamos poder ponerlo bajo custodia muy rápidamente”.

Las autoridades tampoco cuentan, por ahora, con información que indique que Solet pretenda abandonar el estado.

Cualquier persona que conozca su paradero puede comunicarse con los detectives del sheriff de Terrebonne Parish al 985-876-2500.

En 2019 fue acusado de apuñalar a una mujer

El nombre de Solet ya había aparecido en otro caso violento en Houma.

En diciembre de 2019 fue arrestado después de que una mujer de 59 años fuera encontrada con múltiples heridas de arma blanca dentro de una habitación del Red Carpet Inn.

La policía llegó al motel poco después de la medianoche del 24 de diciembre, tras recibir reportes de una persona que pedía ayuda.

La mujer estaba en el suelo y no podía moverse. Fue trasladada a un centro médico con heridas consideradas potencialmente mortales.

Según los investigadores, Solet había sido invitado a la habitación y posteriormente discutió con la mujer. La policía sostuvo que el enfrentamiento se volvió físico y que el hombre la apuñaló varias veces en la cabeza y la parte superior del cuerpo.

También fue acusado de abandonar el lugar y cerrar con llave la puerta, dejando a la mujer herida en el interior.

Solet fue localizado unas 18 horas después y detenido sin incidentes. Enfrentó un cargo de intento de asesinato en segundo grado.

También fue buscado por un caso de homicidio

Ese no fue el único expediente que vinculó a Solet con un delito violento durante ese año.

En enero de 2019, detectives de Terrebonne Parish obtuvieron una orden de arresto contra él por un cargo de asesinato en segundo grado relacionado con la muerte de Kemple Paul Scott Lovell, ocurrida el 9 de enero.

El entonces sheriff Jerry Larpenter informó que los investigadores buscaban a Solet, quien había sido visto por última vez en el área de Houma.

La resolución definitiva de ese caso y del proceso derivado del ataque en el motel no estaba disponible de inmediato.

La situación judicial de Solet antes de los hechos actuales también generó preguntas durante la búsqueda.

Cuando Tabor fue consultado sobre por qué el hombre ya no estaba detenido, respondió: “No puedo decirles. Ciertamente, esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué está libre?”.

El teniente agregó que incluso las autoridades necesitan determinar cómo se llegó a esa situación.

“No sé cómo esto pasó inadvertido, pero es una pregunta que probablemente necesita una respuesta”, señaló.

La oficina del sheriff dijo mantener una relación de trabajo con la Fiscalía de Terrebonne Parish.

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