Dos mujeres asesinadas dentro de una casa en Carolina del Norte y los sospechosos fallecen durante una persecución

Las autoridades identificaron a las dos mujeres que murieron durante un tiroteo dentro de una vivienda en Gastonia, Carolina del Norte, mientras que los dos principales sospechosos del ataque fallecieron al día siguiente durante una persecución policial en Ohio.

Victoria “Heather” Moore, de 50 años, y Megan “Josiah” Moore, de 38, fueron encontradas sin vida el jueves dentro de una casa ubicada cerca de Forbes Road, informó la Policía del Condado de Gaston.

Otras dos personas resultaron heridas y permanecían hospitalizadas en condición crítica pero estable.

Los investigadores identificaron como principales sospechosos a Camryn Moore, de 26 años, y Cory Armstrong, de 29. Ambos vivían en la vivienda, según las autoridades, y huyeron después del tiroteo.

La policía había solicitado la colaboración del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para localizarlos. Los dos iban a enfrentar cargos por dos asesinatos y dos intentos de asesinato.

Los sospechosos murieron durante una persecución en Ohio

La búsqueda terminó el viernes, cuando la Patrulla Estatal de Carreteras de Ohio localizó el vehículo en el que viajaban Moore y Armstrong.

Los agentes intentaron detenerlos, pero ambos emprendieron la huida, lo que desencadenó una persecución.

De acuerdo con las autoridades, el vehículo se estrelló después de que los sospechosos intentaran evitar unas bandas de púas colocadas por los agentes.

Posteriormente, los oficiales informaron haber escuchado dos disparos provenientes del interior del vehículo.

Un dron fue utilizado para observar el automóvil y los agentes encontraron a Moore y Armstrong muertos dentro.

Las autoridades no han informado quién realizó los disparos ni han explicado públicamente las circunstancias exactas que llevaron a sus muertes.

La policía continúa investigando el tiroteo

La Policía del Condado de Gaston señaló que la localización de los sospechosos puso fin a la búsqueda, pero no a la investigación sobre lo ocurrido dentro de la vivienda.

“Este fue un acto trágico de violencia que provocó la pérdida de varias vidas y dejó a otras personas gravemente heridas”, señaló el departamento.

La investigación comenzó después de que la policía recibiera una llamada al 911 que reportaba un tiroteo cerca de Forbes Road.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda encontraron a las cuatro víctimas en el interior.

Un vecino dijo a WSOC-TV que escuchó entre cinco y seis disparos.

Las autoridades no han revelado qué provocó el ataque ni han establecido públicamente cuál era la relación entre todas las personas involucradas.

Camryn Moore sería hija de una de las víctimas

Registros públicos y publicaciones en redes sociales indican que Camryn Moore era hija de Victoria Moore.

La información disponible también señala que ambas habían compartido momentos familiares. En una publicación realizada anteriormente, Victoria Moore aparecía junto a tres de sus hijas, incluida Camryn.

En un perfil profesional, Victoria describió a su familia y dijo que tenía cinco hijos: cuatro mujeres y un hombre.

“Nos mantienen ocupados. Nos encantan las películas al aire libre, los s’mores alrededor de la fogata y las noches de juegos”, escribió en una entrevista publicada por la compañía para la que trabajaba.

Moore trabajaba en procesamiento de datos para una empresa de comercio, según su perfil de LinkedIn.

En esa misma entrevista describió su casa, sus animales y las actividades que compartía con su familia como una parte importante de su vida.

Las autoridades agradecieron la colaboración entre agencias

La búsqueda de los sospechosos involucró a agencias policiales de varios estados y al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

La Policía del Condado de Gaston agradeció la colaboración de las autoridades de Ohio y de otras agencias locales, estatales y federales que participaron en la localización del vehículo.

El departamento señaló que la coordinación entre sus detectives y las distintas agencias permitió rastrear a los sospechosos a través de varios estados.

Aunque Moore y Armstrong ya fueron localizados, los investigadores continuarán recopilando evidencia para determinar qué ocurrió antes, durante y después del tiroteo en Gastonia.

Las dos personas que sobrevivieron al ataque permanecen hospitalizadas en condición crítica pero estable, según la información proporcionada por las autoridades.

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