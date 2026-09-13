Justin Bieber y Hailey celebraron 8 años de casados

Justin y Hailey Bieber celebraron este domingo su octavo aniversario de bodas con una cita informal y relajada en un bar, compartiendo con sus seguidores una serie de fotos que inmortalizan su amor y su espíritu competitivo alrededor de una mesa de billar.

El intérprete de “Baby” usó su cuenta de Instagram para publicar un carrusel de imágenes en las que se le ve con su esposa compartiendo besos, risas y concentrados en el juego. Vestidos de manera relajada —él con una sudadera gris y ella con una camiseta y pantalones de mezclilla—, la pareja dejó ver la autenticidad de su rutina diaria.

“8 años hasta el infinito. NUEVOS COMIENZOS. Te amo bebé, feliz aniversario”, escribió el cantante de 32 años junto a las fotos, dedicando así unas cariñosas palabras a la modelo y fundadora de la marca de belleza Rhode.

Por su parte, Hailey, de 29 años, no tardó en responder la publicación con un toque de humor autorreferencial que encantó a los fanáticos: “8 años en los que he sido horriblemente mala jugando al billar”, comentó entre emojis de caritas enamoradas y besos, para luego republicar las imágenes en sus historias personales.

La historia de amor entre la estrella del pop y la empresaria dio un paso decisivo en septiembre de 2018, cuando contrajeron matrimonio en una ceremonia civil secreta en un juzgado de la ciudad de Nueva York. Un año más tarde, en 2019, renovaron su compromiso con una celebración junto a familiares y amigos en Carolina del Sur.

Esta nueva marca en su calendario conyugal llega en una etapa de plenitud familiar. El año pasado, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Jack Blues Bieber, evento que, según fuentes cercanas, transformó positivamente la dinámica de su matrimonio.

Con esta austera pero pública declaración de amor, Justin y Hailey reafirman su solidez ante los reflectores, demostrando que tras ocho años de matrimonio, la mejor manera de celebrar sigue siendo disfrutar juntos de las cosas más sencillas.

Seguir leyendo:

· Hailey Bieber celebra su segundo Día de la Madre con una emotiva foto junto a su hijo Jack Blues

· Hailey Bieber reveló que su embarazo fue una sorpresa

· Hailey Bieber protagoniza campaña para la marca de moda de Justin Bieber