Mujer desaparecida en Ohio aparece muerta sobre un vagón de tren en Indiana

Una mujer de Ohio que llevaba varios días desaparecida fue encontrada muerta sobre un vagón de tren en Indiana, a más de 100 millas de su vivienda, lo que llevó a las autoridades a iniciar una investigación por homicidio.

Brittany Ritter, de 37 años, residente de Holland, cerca de Toledo, desapareció entre el 1 y el 2 de septiembre. Su familia reportó su desaparición después de no poder comunicarse con ella.

La mujer había sido vista por última vez mientras se desplazaba en bicicleta.

Un empleado ferroviario encontró el cuerpo

El cuerpo de Ritter fue localizado alrededor del mediodía del 3 de septiembre en Elkhart, Indiana, informó el Departamento de Policía de Elkhart.

Un empleado de Norfolk Southern que trabajaba en la zona ferroviaria alertó a las autoridades después de observar lo que describió como una persona aparentemente fallecida sobre uno de los vagones.

Los agentes confirmaron que la mujer había muerto y posteriormente establecieron su identidad mediante sus huellas dactilares y los tatuajes que tenía en el cuerpo.

El tren en el que fue encontrada había llegado a Elkhart desde el este antes de detenerse en la ciudad, según las autoridades.

Por ahora, no está claro cómo Ritter terminó sobre el vagón ni en qué momento pudo haber subido al tren.

La causa de muerte aún no ha sido determinada

La causa oficial de la muerte permanece pendiente de los resultados de una autopsia.

A pesar de que todavía no se ha establecido cómo murió Ritter, la policía de Elkhart asignó investigadores de homicidios al caso.

Las autoridades también intentan reconstruir los movimientos de la mujer desde el momento en que desapareció de Holland hasta que fue encontrada en Indiana.

La investigación cuenta con la participación de las autoridades de Elkhart y del condado de Lucas, Ohio, donde Ritter residía.

Su familia la recuerda como madre de dos hijos

Ritter era madre de dos hijos. Un familiar creó una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos de su funeral.

Suzanne Markey, quien se identificó como familiar de Ritter, escribió en la campaña que la familia enfrenta una pérdida devastadora.

“Nuestros corazones están destrozados mientras lloramos la trágica pérdida de la querida hermana de mi cuñada, Brittany Ritter, una querida madre, hija, hermana, tía y amiga”.

Markey también mencionó las dificultades de salud mental que enfrentaba Ritter y pidió que su recuerdo estuviera marcado por la dignidad y la compasión.

La campaña tenía como objetivo recaudar $9,000 dólares y había reunido $567 dólares hasta la tarde del sábado.

Las autoridades buscan reconstruir sus últimos movimientos

La desaparición de Ritter movilizó a su familia antes de que su cuerpo fuera localizado en Indiana.

Los investigadores analizan ahora cómo pudo haber llegado desde Holland hasta Elkhart y qué ocurrió antes de que fuera encontrada sobre el tren.

El Departamento del Sheriff del condado de Lucas expresó sus condolencias a los familiares y amigos de Ritter y reconoció el impacto de la noticia para quienes la conocían.

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