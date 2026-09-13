Niña de 11 años es arrestada tras la muerte a tiros de su hermano de 15 años en Oklahoma

Una niña de 11 años fue arrestada en Oklahoma después de que su hermano de 15 años fuera encontrado muerto por una herida de bala dentro de la vivienda familiar, en un caso que ahora será procesado bajo el sistema de justicia juvenil.

La policía de Edmond acudió a la casa alrededor de las 4:00 p. m. del miércoles tras recibir un reporte relacionado con un tiroteo. Al llegar, los agentes encontraron al adolescente sin vida por una aparente herida de bala.

Las autoridades creen que la niña era la única otra persona dentro de la vivienda en el momento del disparo. Horas después, poco antes de la 1:00 a. m. del jueves, fue trasladada a un centro de detención juvenil y registrada bajo una denuncia por asesinato en segundo grado.

Los nombres de los hermanos no han sido divulgados debido a sus edades.

La niña llamó a su madre después del tiroteo

La madre de los menores no se encontraba en casa cuando ocurrió el disparo. De acuerdo con la información proporcionada, la niña la llamó después del incidente y le dijo que alguien más había disparado contra su hermano.

Sin embargo, los investigadores centraron rápidamente su atención en la menor debido a que, según la policía, no había otra persona dentro de la vivienda en ese momento.

Emily Ward, portavoz del Departamento de Policía de Edmond, confirmó que los agentes consideran que la niña era la única otra persona presente cuando ocurrió el disparo.

La policía no ha revelado públicamente qué ocurrió en los momentos previos a la muerte del adolescente ni ha explicado qué llevó a los investigadores a considerar a su hermana como sospechosa.

Las autoridades tampoco han dado a conocer de manera oficial todos los detalles de las lesiones. ABC News reportó que el adolescente habría recibido un disparo en la cabeza.

El Departamento de Policía de Edmond describió el caso como una situación dolorosa para la familia y expresó sus condolencias mientras continúan las diligencias.

La acusación será tratada en un tribunal juvenil

El arresto de la menor no significa que haya sido presentada una acusación formal por la fiscalía. Fue ingresada en un centro de detención juvenil bajo una denuncia por asesinato en segundo grado, mientras la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Oklahoma determina cómo proceder.

El abogado de Oklahoma Ed Blau explicó a KOCO que la legislación estatal impide que una persona de 11 años sea procesada como adulta por un delito grave.

Por su edad, el caso será manejado dentro del sistema de justicia juvenil y no seguirá el mismo procedimiento que un proceso por asesinato contra un adulto.

La legislación de Oklahoma también establece restricciones específicas sobre la detención de menores de esa edad. Blau señaló que, debido a la gravedad del caso, la menor podría permanecer bajo custodia durante una parte considerable del proceso de rehabilitación.

Vecinos dicen que los hermanos parecían cercanos

La noticia sorprendió a los residentes del vecindario de Edmond, una comunidad que describieron como tranquila y donde algunos vecinos aseguraron haber visto regularmente a los dos hermanos juntos.

Richard New dijo a KOCO que le resultaba difícil creer que el incidente hubiera ocurrido en esa vivienda.

“Fue impactante que fueran ellos”, declaró.

Su esposa, Michelle New, también expresó su sorpresa por lo ocurrido y dijo que nunca habría esperado una situación así en esa casa.

Otros residentes entrevistados por News 9 señalaron que solían ver a los hermanos por el vecindario y que parecían tener una relación cercana.

Una mujer que veía con frecuencia a la niña regresar caminando desde el autobús escolar la describió como una menor “dulce”.

La llegada de los agentes quedó registrada parcialmente por cámaras de timbre instaladas en viviendas cercanas. Las imágenes muestran al primer vehículo policial llegando poco después de las 4:00 p. m., seguido por la llegada de otros equipos de emergencia.

Los investigadores revisarán el acceso al arma

Además de determinar qué ocurrió dentro de la vivienda, las autoridades deberán establecer cómo la menor habría tenido acceso al arma utilizada en el tiroteo.

Blau indicó que los fiscales probablemente examinarán las circunstancias relacionadas con el acceso de los niños al arma y si existió algún tipo de negligencia por parte de los adultos responsables de su cuidado.

El abogado señaló que los padres podrían quedar bajo escrutinio dependiendo de lo que determine la investigación sobre la forma en que el arma estaba almacenada y cómo pudo llegar a manos de la menor.

Por ahora, la policía no ha divulgado un posible motivo para el disparo ni ha explicado qué ocurrió entre los hermanos antes de la muerte del adolescente.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades reúnen evidencia y la fiscalía determina los siguientes pasos dentro del sistema de justicia juvenil.

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