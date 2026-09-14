Adolescente desaparecida durante más de 250 días es encontrada en casa de su antiguo profesor en Ohio

Una adolescente de Ohio que permaneció desaparecida durante 263 días fue localizada en la vivienda de un antiguo profesor de ciencias, quien ahora enfrenta un cargo de interferencia con la custodia.

La joven tenía 16 años cuando fue reportada como desaparecida el 2 de diciembre de 2025, después de abandonar Huckleberry House, un refugio de emergencia y organización de servicios sociales para jóvenes en Columbus.

Las autoridades la encontraron el 21 de agosto en la casa de Jobe Binkley, de 48 años, quien anteriormente trabajó como profesor de ciencias en el Distrito Escolar de Springfield City. La adolescente tiene actualmente 17 años.

Binkley fue arrestado por un cargo de interferencia con la custodia, un delito menor de primer grado. Se declaró inocente y posteriormente quedó en libertad bajo fianza.

La búsqueda se prolongó durante meses

La desaparición de la adolescente generó una búsqueda que se extendió durante varios meses. De acuerdo con la información citada por People a partir de una declaración jurada de causa probable, agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos acudieron a la vivienda de Binkley el 21 de agosto.

Según el documento, el hombre inicialmente reconoció que la adolescente estaba dentro de la casa y le pidió que saliera.

Sin embargo, las autoridades ya habían acudido anteriormente a la vivienda en dos ocasiones mientras intentaban localizar a la menor. En esas oportunidades, Binkley se negó a permitirles entrar.

Los agentes le habían informado que buscaban a una persona reportada como desaparecida. A pesar de ello, según la declaración jurada, el exprofesor les dijo que la joven no estaba en la casa.

La adolescente finalmente fue localizada en el inmueble.

Danielle Flint, una vecina de la vivienda, contó a ABC 6 que había participado en la búsqueda y que durante meses observó los alrededores con la esperanza de encontrar a la joven.

Flint explicó que incluso intentó mirar ocasionalmente hacia la parte trasera de la casa o durante la noche para determinar si podía verla.

La vecina también describió la angustia que, a su juicio, debió experimentar la familia durante el tiempo que la adolescente permaneció desaparecida.

La madre de su media hermana acusa al exprofesor de manipularla

Chelsi Warner, madre de la media hermana de la adolescente, aseguró a The New York Post que Binkley habría establecido una relación de confianza con la joven después de conocerla en la escuela aproximadamente dos años antes.

Warner afirmó que la adolescente atravesaba dificultades familiares y que, según su versión, el exprofesor habría aprovechado esa situación para acercarse a ella.

La mujer utilizó el término “grooming” para describir lo que considera un proceso de manipulación y preparación de la menor por parte del adulto.

Las declaraciones de Warner representan su versión de los hechos. Por ahora, Binkley enfrenta públicamente el cargo de interferencia con la custodia y no se ha informado que haya sido acusado formalmente de delitos sexuales relacionados con la adolescente.

La joven también había huido anteriormente, según la información difundida sobre el caso.

El exprofesor había sido investigado por su conducta con estudiantes

El caso adquirió otra dimensión debido al historial laboral de Binkley en el Distrito Escolar de Springfield City.

Según registros obtenidos por ABC 6, el distrito lo colocó en licencia administrativa en noviembre de 2024 después de conocer preocupaciones relacionadas con sus interacciones profesionales con estudiantes.

Las autoridades escolares indicaron posteriormente que esas acusaciones no habían sido corroboradas.

Binkley volvió a ser colocado en licencia administrativa en enero de 2025 y fue despedido un mes después por infringir las políticas del distrito relacionadas con el uso de tecnología.

La información disponible no establece que esas medidas disciplinarias estuvieran relacionadas directamente con la desaparición de la adolescente.

Podrían presentarse nuevos cargos

El arresto por interferencia con la custodia podría no ser el último capítulo del caso.

Ron O’Brien, exfiscal del condado de Franklin, explicó a los medios que los investigadores podrían presentar cargos adicionales a medida que avance la investigación y el caso llegue ante un gran jurado.

Entre las posibles fuentes de evidencia estarían los teléfonos celulares de Binkley y de la adolescente, además de la información que la joven pueda proporcionar a los investigadores sobre el tiempo que permaneció en la vivienda.

O’Brien señaló que en investigaciones en las que un adulto es sospechoso de aprovecharse de una persona menor de edad, el primer cargo presentado puede ser limitado mientras las autoridades reúnen más pruebas.

Por ahora, Binkley permanece vinculado al caso únicamente a través del cargo por interferencia con la custodia que motivó su arresto. La investigación deberá determinar qué ocurrió durante los meses en que la adolescente permaneció desaparecida y si existen elementos para presentar acusaciones adicionales.

La localización de la joven puso fin a una búsqueda de más de ocho meses, pero las autoridades todavía deben esclarecer las circunstancias que llevaron a que permaneciera en la vivienda de su antiguo profesor y determinar si se cometieron otros delitos.

Sigue leyendo:

–“La peor pesadilla de cualquier padre”: abuela en estado de ebriedad atropella y mata a su nieto en Louisiana

–Mató a dos personas en Nuevo México tras recibir supuesto “mensaje encriptado de una cucaracha”

–Mujer de Nueva Jersey apuñaló a su hermano de dos años tras escuchar “voces” que le ordenaban hacerlo