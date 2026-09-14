Aerolínea AirBaltic se declara en bancarrota tras los elevados costos de la guerra con Irán

Esta semana, a través de un comunicado, la aerolínea letona AirBaltic anunció su declaración de bancarrota apelándose al Capítulo 11 de Estados Unidos en Nueva York, debido, entre otras cosas, a una fuerte crisis en el sector transporte por la guerra contra Irán en medio de un intento por reestructurar una cuantiosa deuda.

Al respecto, Erno Hilden, consejero delegado de AirBaltic, declaró en rueda de prensa que “en los próximos meses, nos pondremos en contacto con todas las partes interesadas para acordar condiciones sostenibles”, dijo.

La aerolínea prevé para los próximos meses una mejora en sus beneficios de hasta 44 millones de euros anuales, luego de obtener una financiación de hasta $405 millones de dólares por parte de entidades financieras como Morgan Stanley, Strategic Value Partners y Barclays, entre otras, con un tipo de interés de hasta el 12%.

Además, la compañía planea usar su declaración de quiebra para cancelar un pedido de 40 aviones adicionales a Airbus valorado en $3,500 millones de dólares y $106,7 millones de dólares por motores de aeronaves adicionales.

La junta directiva de la aerolínea también se pronunció a través de un documento mencionando que “AirBaltic ha estado experimentando una grave crisis financiera debido a una combinación de factores financieros y geopolíticos”.

Hasta los momentos, Hilden señaló que se tienen previstas reuniones con los sindicatos, ya que no se descarta un recorte de puestos de trabajo para los próximos meses como consecuencia de la reducción de gastos operacionales. “Creo que el negocio principal de AirBaltic es muy sólido. Así que, una vez que pongamos en marcha nuestro nuevo plan de negocios, veo un futuro prometedor para la compañía”, dijo.

Por ahora, la aerolínea que en 2025 alcanzaba ingresos de hasta $779 millones de euros operará los vuelos programados durante su proceso de supervisión del tribunal, que se espera finalice a mediados del próximo año.

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