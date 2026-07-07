La aerolínea británica EasyJet acepta acuerdo de compra de la firma estadounidense de capital privado Castlelake

Recientemente, a través de un comunicado, la aerolínea británica de bajo coste EasyJet anunció que ha aceptado un acuerdo preliminar por parte de la firma estadounidense de capital privado Castlelake para su compra en una operación valorada en 5,000 millones de libras, unos $6,700 millones de dólares.

La aerolínea propiedad de EasyGroup, fundada en 1995 y cuyo accionista mayoritario es Stelios Haji-Ioannou, señaló en el comunicado que “Castlelake ha recalcado su enorme respeto por EasyJet y su personal, así como su intención de apoyar su crecimiento futuro y su transformación en una aerolínea europea más sólida y resiliente”, dijo, por lo que se sienten motivados a seguir con su oferta.

Según el consejo de administración, EasyJet espera que sus accionistas acepten la propuesta de Castlelake de 6,90 libras por acción luego de haber rechazado cuatro ofertas anteriores; además, la firma de capital privado deberá presentar la propuesta de adquisición de manera pública y formal antes del 3 de agosto.

Tras el anuncio del acuerdo, las acciones de EasyJet subieron un 10% en la Bolsa de Londres y la aerolínea comentó en el comunicado que se sienten satisfechos con la oferta de Castlelake, ya que ha demostrado respaldar el programa de modernización de la flota de EasyJet, que considera fundamental para los objetivos de competitividad, eficiencia y sostenibilidad a largo plazo de la compañía, aseguró.

Ante el aumento vertiginoso de los precios del combustible, EasyJet ha sido una de las aerolíneas afectadas, por lo que aceptar el acuerdo con Castlelake sería beneficioso, sobre todo porque la compañía con sede principal en Minneapolis arrienda una flota de más de 300 aviones a cientos de aerolíneas internacionales y cuenta con activos de hasta $37,000 millones de dólares.

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