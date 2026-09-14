Candidato hispano del condado de Riverside es acusado de fraude electoral

Un candidato al concejo municipal de la ciudad de Menifee, en el condado de Riverside, fue acusado de múltiples delitos, que incluyen perjurio y fraude electoral, tras una investigación de corrupción pública.

Randolph Oscar Madrid, quien aspiraba a un escaño como concejal en Menifee, fue acusado por la fiscalía de distrito del condado de Riverside de registrarse para votar y presentar la documentación de su candidatura utilizando direcciones donde no habitaba.

La fiscalía del condado de Riverside informó que Madrid, de 73 años y conocido como “Randy”, se enfrenta a cuatro cargos por delitos graves: dos por perjurio, un cargo por causar, procurar o permitir el registro falso de votantes y un cargo por presentar una nominación o declaración de candidatura falsa.

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Los dos casos de perjurio ocurrieron aproximadamente el 2 de junio de 2026, el tercero alrededor del 14 de julio de 2026 y el cuarto aproximadamente el 5 de agosto de 2026, de acuerdo con la fiscalía de distrito del condado de Riverside.

El caso comenzó después de que investigadores de la fiscalía recibieran una denuncia oficial relacionada con el domicilio de residencia de Madrid.

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“Una investigación posterior determinó que Madrid no vivía en la ciudad de Menifee, a pesar de haber declarado que sí vivía allí en sus documentos oficiales de registro y de presentación de candidatura”, dijeron los fiscales.

Madrid se entregó a la fiscalía el 10 de septiembre y fue ingresado en el Centro de Detención Robert Presley. Posteriormente, el hispano fue puesto en libertad tras el pago de una fianza de $30,000 dólares.

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De ser declarado culpable de todos los cargos, Madrid enfrentaría una pena máxima de cinco años de prisión estatal.

Se tiene previsto que Madrid comparezca ante un tribunal el 23 de octubre de 2026 para la audiencia de lectura de cargos.

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