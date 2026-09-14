¿Cuáles son los estados en EE.UU. donde los docentes son mejor y peor pagados en 2026?

Tras celebrarse recientemente el Día Mundial de los Docentes, la empresa de finanzas personales WalletHub publicó un análisis en el que se expone cuáles son los estados en EE. UU. donde los maestros y profesores son mejor y peor pagados este año, teniendo en cuenta que, debido a la elevada inflación y la falta de ajustes salariales, el promedio de los docentes gana hasta 5% menos que hace 10 años.

“A pesar de desempeñar uno de los trabajos más cruciales en Estados Unidos, los docentes suelen estar mal pagados y poco valorados”, expresó Chip Lupo, analista de WalletHub.

Para el informe, WalletHub analizó los 50 estados del país, en los cuales se evaluaron indicadores como el gasto por alumno en las escuelas públicas, el potencial de crecimiento de los ingresos de los docentes, la proporción alumno-profesor, entre otros, concluyendo que los estados donde mejor salario ganan los profesores son:

Washington

Nueva York

Virginia

Illinois

Utah

Georgia

Maryland

Nueva Jersey

California

Connecticut

De acuerdo con la investigación, Washington se posiciona como el mejor estado para los docentes, ya que es de los pocos que ha experimentado mayor aumento salarial para los maestros, alcanzando un incremento en los últimos 10 años de 83%.

Con un salario promedio anual de $83,938 dólares ajustado a la inflación, Washington es de las pocas entidades que cuenta con planes de aprendizaje digital y evaluaciones anuales a sus maestros, además de implementar políticas que les facilitan su desempeño en el aula.

En cuanto a los estados donde los docentes no son bien remunerados, se encuentran:

Missouri

Wyoming

North Carolina

Alaska

Rhode Island

New Mexico

Maine

Montana

Hawaii

New Hampshire

“Los estados que hacen que la carrera docente sea más gratificante son aquellos que remuneran bien a los educadores, invierten considerablemente en recursos educativos, aprueban leyes que mejoran la calidad del sistema escolar y brindan un entorno favorable que reduce la rotación de personal”, comentó Lupo.

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