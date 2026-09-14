Surgen nuevos detalles sobre la causa del fallecimiento de Hayden Panettiere

Nuevos y preocupantes detalles en torno a la muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, fallecida el pasado 16 de agosto a poco de cumplir 37 años salieron a la luz.

Según fuentes cercanas al caso citadas por el portal TMZ, las investigaciones principales se centran en la hipótesis de que la intérprete habría consumido una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo antes de desplomarse en un departamento alquilado en Greenville, Carolina del Sur.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) mantiene abiertas líneas de investigación tanto en Los Ángeles como en Carolina del Sur para reconstruir la traza del medicamento. El objetivo central de las autoridades es rastrear la cadena de suministro e identificar con precisión a la persona que le facilitó la dosis mortal.

En el marco de las pesquisas, Brian Hickerson —expareja de la actriz con quien viajó desde California— se habría reunido con agentes federales de la DEA para aportar información. Aunque la policía local descartó indicios de violencia física en la escena, la sospecha de fentanilo —un potente opioide sintético 50 veces más fuerte que la heroína— volcó el caso hacia una investigación sobre narcotráfico de fármacos falsificados.

Aunque las autoridades aún no publican el informe toxicológico definitivo —cuyos resultados procesales suelen demorar hasta 12 semanas—, el hallazgo suma otro capítulo a la crisis de opioides adulterados que azota a la industria del entretenimiento.

Panettiere, recordada por sus protagónicos en series de éxito como “Heroes” y “Nashville”, había hablado abiertamente en el pasado sobre sus batallas contra la adicción, iniciada a los 15 años cuando miembros de su entorno le suministraron sustancias para “tener energía” durante las entrevistas. A ello se sumaron episodios severos de depresión posparto tras el nacimiento de su hija en 2014 y problemas de alcoholismo que la llevaron al borde del fallo hepático.

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