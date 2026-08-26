Elenco de “Heroes” se despidió de Hayden Panettiere con un homenaje

A diez días del inesperado fallecimiento de Hayden Panettiere, el elenco de la serie de televisión “Heroes” se volvió a reunir este martes para rendir un emotivo homenaje a la actriz, quien falleció el pasado 16 de agosto a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur, por una presunta sobredosis.

El encuentro, impulsado para celebrar su vida y memoria, fue documentado por el escritor y coproductor ejecutivo de la ficción, Bryan Fuller, quien compartió postales de la reunión en su cuenta de Instagram. “Una reunión de Héroes para celebrar la vida de la joven que era la número 1 en el guión y la número 1 en nuestros corazones y recuerdos. Compartimos historias de la luz de Hayden que brilló en todas nuestras vidas”, escribió el realizador.

La cita contó con la presencia de varias figuras centrales de la producción de NBC que se emitió desde 2006. Entre los asistentes destacaron Jack Coleman —quien encarnó al padre de la joven en la pantalla y actuó como anfitrión de la velada—, Masi Oka, Greg Grunberg, Santiago Cabrera, Adrian Pasdar, Jimmy Jean-Louis y Madeline Zima. Por su parte, actores como Zachary Quinto (Sylar) y Sendhil Ramamurthy se sumaron a la conmemoración de manera virtual a través de videollamadas.

Durante la velada, las muestras de afecto no se hicieron esperar. Jimmy Jean-Louis compartió fotos del evento destacando la profunda carga emotiva del tributo: “Había tristeza en nuestros corazones, pero también mucho amor, gratitud y calidez al recordar los momentos compartidos y el impacto de una vida que tocó a tantos”.

Panettiere alcanzó la fama internacional gracias a su interpretación de Claire Bennet, la porrista con facultades de regeneración celular acelerada que popularizó la recordada frase “Salva a la porrista, salva al mundo”.

En vida, la artista había reconocido que el set de grabación de la serie representó un pilar fundamental en su juventud, asegurando que sus compañeros y el ritmo de trabajo la mantuvieron firme en etapas complejas de su vida.

Por su parte, el creador de la serie, Tim Kring, recordó a la estrella en una columna para Variety calificándola como una actriz de talento singular y asegurando que desde su primera audición fue evidente que el papel estaba destinado para ella.

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