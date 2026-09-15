Colombia y Chile jugarán en Cali por los damnificados del terremoto: la taquilla será donada

Las selecciones de Colombia y Chile disputarán el próximo 13 de noviembre un partido amistoso en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en un encuentro cuyo objetivo irá más allá de lo deportivo: la totalidad de la taquilla será destinada a los damnificados por el terremoto que golpeó al país el pasado 10 de agosto.

El anuncio fue realizado este lunes por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, quien confirmó que el encuentro se disputará un viernes, aunque todavía está pendiente definir el horario.

“Ese partido se jugará en Cali el 13 de noviembre, es un viernes, en un horario por confirmar“, manifestó Jesurún en una rueda de prensa en Bogotá.

El dirigente explicó que los ingresos del encuentro serán destinados a las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7.4.

“El producido de esa taquilla será entregado a los damnificados por el doloroso sismo”.

? "En nombre de todos los caleños, le agradecemos a la FCF, hemos sentido el apoyo de todos, este partido en nuestra ciudad, es una gran noticia" Alejandro Eder, Alcalde de Cali.???#LaSeleNosUne?? pic.twitter.com/umnm8cV185 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 14, 2026

El terremoto del 10 de agosto dejó 331 personas fallecidas, 154 de ellas en Cali. Los daños fueron estimados en $9,500 millones de dólares, mientras que cerca de 400,000 personas resultaron afectadas.

Colombia volverá a jugar en Cali después de 18 años

El amistoso tendrá además un significado especial para la selección de Colombia, que regresará a Cali después de 18 años.

El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, agradeció a la Federación Colombiana de Fútbol por llevar nuevamente al combinado nacional al Pascual Guerrero y destacó el propósito solidario del partido.

“Vuelve la selección masculina de mayores a Cali, esto es un gran evento, hemos aportado mucho al fútbol colombiano (…) Es una gran noticia porque la taquilla va a ir para beneficiar a los damnificados por el terremoto”, agregó Eder.

La última presentación de Colombia en Cali se produjo en 2008, cuando el equipo entonces dirigido por Eduardo Lara enfrentó a Nigeria en el estadio Deportivo Cali.

Aquella selección colombiana se impuso 1-0 gracias a un gol de Falcao García.

Ahora, el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo volverá a disputar un partido en la ciudad, esta vez con un componente solidario que permitirá que los ingresos generados por el encuentro lleguen a los damnificados.

Colombia y Chile volverán a enfrentarse cuatro días después

El duelo en Cali no será el único enfrentamiento entre ambas selecciones durante la fecha de noviembre.

De acuerdo con Jesurún, Colombia y Chile volverán a encontrarse el 17 de noviembre, cuatro días después del amistoso en el Pascual Guerrero.

Ese segundo partido tendrá como escenario el estadio Nacional de Santiago, por lo que ambas selecciones disputarán dos encuentros consecutivos durante la misma fecha internacional.

El primer compromiso, sin embargo, tendrá un componente especial: el regreso de Colombia a Cali después de casi dos décadas y la posibilidad de convertir la taquilla del amistoso en ayuda para quienes resultaron afectados por el terremoto.

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