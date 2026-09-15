Mujer de 82 años es acusada de traficar metanfetamina y fentanilo desde una tienda de artículos para bodas en Arkansas

Una mujer de 82 años enfrenta múltiples cargos por drogas luego de que, según la policía, un allanamiento a una boutique de bodas en Arkansas revelara presunta metanfetamina, fentanilo, marihuana y dinero en efectivo.

De acuerdo con un comunicado, el Departamento de Policía de Trumann y la Oficina del Sheriff del Condado de Poinsett ejecutaron una orden de allanamiento el 10 de septiembre en Wedding Fantasies, en Trumann.

Los agentes arrestaron a Judy A. Cox, de 82 años, quien, según la policía, residía en la propiedad. Fue trasladada al Centro de Detención del Condado de Poinsett.

Durante el allanamiento, la policía incautó metanfetamina, marihuana, fentanilo, parafernalia de drogas y dinero en efectivo.

Cox enfrenta varios cargos, incluyendo tráfico de sustancias controladas, posesión de metanfetamina o cocaína con intención de distribuirlas, posesión de parafernalia relacionada con el fentanilo y mantenimiento de un local para el tráfico de drogas.

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